İngiliz caz sanatçısı Anthony Strong, CRR'de konser verecek - Haberler
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İngiliz caz sanatçısı Anthony Strong, CRR'de konser verecek

İngiliz caz sanatçısı Anthony Strong, CRR'de konser verecek
AA / Hilal Uştuk - Haberler | Güncel

İngiliz caz piyanisti ve şarkıcı Anthony Strong, yarın akşam sanatseverlerle buluşacak.

İngiliz caz piyanisti ve şarkıcı Anthony Strong, yarın akşam sanatseverlerle buluşacak.

Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'ndaki etkinlikte, sanatçıya Nail Yavuzoğlu'nun yönetimindeki CRR Caz Orkestrası eşlik edecek.

Sesiyle Frank Sinatra'yı anımsatan sanatçı, "Betwix & Between", "My One End Only Love", "For Kaan", "Stepping Out With My Baby", "On A Mache Sur La Lune", "My Cherie Amour" ve "Hallelujah"ın da aralarında olduğu repertuvarı yorumlayacak.

AA / Hilal Uştuk - Son Dakika Haberleri

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