İngiliz Büyükelçinin Beyaz Saray'ı eleştirdiği yazışmalar sızdı: Londra'dan 'özür' açıklaması
İngiltere, Washington ve Londra arasında gerginliğe yol açan diplomatik yazışmaların dışarı sızmasından dolayı ABD’den özür dileyecek.
İngiltere'nin Washington Büyükelçisinin, Beyaz Saray'ı ağır şekilde eleştirdiği diplomatik yazışmanın sızmasının ardından Londra'dan özür açıklaması geldi. Yazışmalarda, Beyaz Saray'ın "yetkin" olarak görüleceğini düşünmediğini kaydeden Büyükelçi, ayrıca mevcut idarenin "utanç içinde sona ermesine yol açabilecek bir şeylerin ortaya çıkabileceği" değerlendirmesi de bulunuyordu.
Washington'u ziyaret eden Ticaret Bakanı Liam Fox, basına yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka ile yapacağı görüşmede sızan yazışmalar nedeniyle özür dileyeceğini söyledi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
İBB Başkanı İmamoğlu ile Esenler Belediye Başkanı Göksu arasındaki tartışma Meclis toplantısına damga vurdu
Son Dakika Haberleri