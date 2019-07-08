İngiliz Büyükelçinin Beyaz Saray'ı eleştirdiği yazışmalar sızdı: Londra'dan 'özür' açıklaması

İngiltere'nin Washington Büyükelçisinin, Beyaz Saray'ı ağır şekilde eleştirdiği diplomatik yazışmanın sızmasının ardından Londra'dan özür açıklaması geldi. Yazışmalarda, Beyaz Saray'ın "yetkin" olarak görüleceğini düşünmediğini kaydeden Büyükelçi, ayrıca mevcut idarenin "utanç içinde sona ermesine yol açabilecek bir şeylerin ortaya çıkabileceği" değerlendirmesi de bulunuyordu.

Washington'u ziyaret eden Ticaret Bakanı Liam Fox, basına yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka ile yapacağı görüşmede sızan yazışmalar nedeniyle özür dileyeceğini söyledi. Euronews.com'da Görüntüle