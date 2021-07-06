İngiliz Burnu Mevki Ören Yeri ve Çevre Düzenlemesi Projesi Onaylandı - 6 Temmuz 2021

İNGİLİZ BURNU MEVKİ ÖREN YERİ VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ PROJESİ ONAYLANDIİngiliz Burnu mevki için hazırladığımız Ören Yeri ve Çevre Düzenlemesi Projemizin Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından onaylandığı haberini sizinle paylaşmanın heyecanını yaşıyoruz.

İNGİLİZ BURNU MEVKİ ÖREN YERİ VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ PROJESİ ONAYLANDI

İngiliz Burnu mevki için hazırladığımız Ören Yeri ve Çevre Düzenlemesi Projemizin Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından onaylandığı haberini sizinle paylaşmanın heyecanını yaşıyoruz. Tarihimizi, doğamızı ve kültürel mirasımızı koruyarak geliştirme adımlarını hep birlikte atacağız. Geçmişte Foçalılar tarafından yıllarca emek verilen İngiliz Burnu bölgesini Foçalılar ve misafirlerimiz için daha sağlıklı, güvenli ve konforlu bir yer haline dönüştürmek için hazırız. Proje ile ilgili detaylı bilgi almak belediye hizmet yerleşkemizi ziyaret edebilirsiniz.

Kaynak: Habermetre