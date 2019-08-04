İngiliz Brexit Bakanı: AB müzakereleri yeniden açmalı yoksa anlaşmasız ayrılık olur
Avrupa Birliği'nden çıkma sürecinde olan İngiltere'nin Brexit Bakanı Stephen Barclay, ayrılma anlaşmasındaki hükümlerin değiştirilmesi için Avrupa Birliği yetkililerine çağrıda bulundu
Avrupa Birliği'nden (AB) çıkma sürecinde olan İngiltere'nin Brexit Bakanı Stephen Barclay, ayrılık anlaşmasındaki hükümlerin değiştirilmesi için AB yetkililerine çağrıda bulundu.
Yerel bir gazete için kaleme aldığı yazıda Barclay, AB Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier'e seslendi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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