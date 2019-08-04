İngiliz Brexit Bakanı: AB müzakereleri yeniden açmalı yoksa anlaşmasız ayrılık olur

İngiliz Brexit Bakanı: AB müzakereleri yeniden açmalı yoksa anlaşmasız ayrılık olur

Avrupa Birliği'nden çıkma sürecinde olan İngiltere'nin Brexit Bakanı Stephen Barclay, ayrılma anlaşmasındaki hükümlerin değiştirilmesi için Avrupa Birliği yetkililerine çağrıda bulundu

4.08.2019 20:36
İngiliz Brexit Bakanı: AB müzakereleri yeniden açmalı yoksa anlaşmasız ayrılık olur

Avrupa Birliği'nden (AB) çıkma sürecinde olan İngiltere'nin Brexit Bakanı Stephen Barclay, ayrılık anlaşmasındaki hükümlerin değiştirilmesi için AB yetkililerine çağrıda bulundu.

Yerel bir gazete için kaleme aldığı yazıda Barclay, AB Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier'e seslendi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et