İngiliz bilim insanı: Robotlar 80 yıl içinde dünyayı idare edecek

İngiltere'nin yaşayan en büyük bilim insanı James Lovelock, yarı makine yarı insan görünümlü robotların (cyborg) 80 yıl içerisinde dünyayı idare edebileceklerini iddia etti.

İngiliz Dail Mail gazetesine konuşan 100 yaşındaki bilim insanı Lovelock, bunun korkutucu bir şey olmadığını söyleyerek "Onların bizim yerimizi alacağını düşünmemiz aptallık. Bitkilerle birlikte yaşayabildiğimiz gibi onlarla da birlikte yaşayabiliriz, bizi öldürmeyecekler" diye konuştu.

Yarı makine yarı insan görünümlü robotlar 'The Terminator' ve '2001 Space Odyssey' gibi ünlü bilim kurgu filmlerinde de konu edilmişti.

Lovelock gazeteye "İnsanların, robotları, bizim kontrolümüzde olan ve her söylediğimizi yapacak köleler olarak düşünmesi beni oldukça rahatsız ediyor. Onlar bizi, bizim bitkileri gördüğümüz şekilde görecekler, yani daha yavaş canlılar" ifadelerini kullandı.

İngiliz bilim insanı, dünyanın kontrolünü insanlardan on binlerce kez daha hızlı düşünebilen yapay zekanın alacağını tahmin ettiğini söyledi. Lovelock ayrıca, cyborgların artışının, evrimin bir parçası olan baskın türlerin ortaya çıkışı olarak yorumladı.

Diğer yandan Google ve Microsoft'un eski yöneticisi Kai-Fu Lee, robotların 15 yıl içerisinde insanların yaptığı işleri yarısını alabileceğini düşünüyor. Lee, bunu sanayi devriminde çiftçilerin içinde bulundukları duruma benzetiyor.

