İngiliz Başkonsolosluğu'nda terör kurbanları için anma - Haberler
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İngiliz Başkonsolosluğu'nda terör kurbanları için anma

Demirören Haber Ajansı / Hasan Yıldırım - Haberler | Güncel
İngiliz Başkonsolosluğu'nda terör kurbanları için anma

İNGİLTERE Başkonsolosluğu'na 2003 yılında düzenlenen bombalı saldırıda ölen 16 kişi, saldırının 18'inci yıldönümünde başkonsolosluk binası önünde anıldı.

İSTANBUL (DHA) - İNGİLTERE Başkonsolosluğu'na 2003 yılında düzenlenen bombalı saldırıda ölen 16 kişi, saldırının 18'inci yıldönümünde başkonsolosluk binası önünde anıldı.

20 Kasım 2003'te İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosluğu'na bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosu Roger Short'un da aralarında bulunduğu 16 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenler, saldırının 18'inci yıldönümünde başkonsolosluk binası önünde düzenlenen törenle anıldı. İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, İstanbul Başkonsolosu Kenan Poleo ve beraberindekiler, saldırının gerçekleştirildiği yere saat olan 10.55'te "In Momeriam -Unutmayacağız" yazılı çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunan büyükelçi ve başkonsolos daha sonra konsolosluğa geri döndü.


İngiliz Başkonsolosluğu'nda terör kurbanları için anma

İngiliz Başkonsolosluğu'nda terör kurbanları için anma

İngiliz Başkonsolosluğu'nda terör kurbanları için anma

İngiliz Başkonsolosluğu'nda terör kurbanları için anma

İngiliz Başkonsolosluğu'nda terör kurbanları için anma

İngiliz Başkonsolosluğu'nda terör kurbanları için anma

İngiliz Başkonsolosluğu'nda terör kurbanları için anma

İngiliz Başkonsolosluğu'nda terör kurbanları için anma

İngiliz Başkonsolosluğu'nda terör kurbanları için anma

İngiliz Başkonsolosluğu'nda terör kurbanları için anma

İngiliz Başkonsolosluğu'nda terör kurbanları için anma

İngiliz Başkonsolosluğu'nda terör kurbanları için anma

İngiliz Başkonsolosluğu'nda terör kurbanları için anma

İngiliz Başkonsolosluğu'nda terör kurbanları için anma

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