İngiliz basını: Türk ve İspanyol hükümetleri Thomas Cook'a yardım etmeye çalıştı

24.09.2019 05:14

İngiltere basını dünyanın en eski seyahat şirketi Thomas Cook'u batıştan kurtulmak yapılan son dakika görüşmelerinde Türkiye ve İspanya'nın yardım önerdiğini, ancak İngiltere hükümetinin garantörlüğü reddetmesi üzerine şirketin battığını yazıyor.

Guardian'ın görüşmelere yakın bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Türk hükümeti ve Madrid yönetiminden destek alan İspanyol otelcilerin yardımıyla 200 milyon sterlinlik kaynak sağlanması için anlaşma sağlandığı belirtiliyor.

İspanyol ve Türk hükümetlerinin, şirketin batışının turizm endüstrilerine vereceği hasarı kısıtlamak için şirkete yatırım yapmaya istekli davrandığı kaydediliyor.

Ancak kurtarma planının, İngiltere hükümetinin anlaşmaya herhangi bir mali garanti vermeyi reddetmesi üzerine çöktüğü vurgulanıyor.

İngiltere hükümetinden destek gelmediğini gören İspanya ve Türkiye'nin de verdikleri desteği geri çektikleri bildiriliyor.

Guardian'a konuşan söz konusu kaynak, "B iki hükümet Bir İngiliz markasını desteklemeye hazırdı, Ancak İngiltere hükümeti değildi. Bu olmadan da masanın etrafında bu planın işe yarayacağına dair yeterince güven oluşmadı" diyor.

Times da Thomas Cook'un batışıyla ilgili geniş haberinde Türk ve İspanyol hükümetlerinin şirkete sunduğu destekten bahsederken, şirketin batışıyla birlikte İspanya ve Türkiye'de mahsur kalan tatilcilerin yaşadıklarını da yansıtıyor.

'Küçük oteller batabilir'

Times'ın İstanbul muhabiri Hannah Lucinda Smith'in imzasını taşıyan haberde, Türk hükümetinin mahsur kalan İngiliz tatilcilerden para talep etmeye çalışan otelcilerin soruşturulacağını açıkladığı vurgulanıyor.

Türkiye'de Thomas Cook ile paket tatil yapan 26 binden fazla İngiliz tatilci olduğu belirtilirken, gazeteye konuşan bir İngiliz turist, Ölüdeniz 'deki bir otelden çıkış yapmak istediklerinde, tatilden önce Thomas Cook'a bütün ücreti ödemelerine karşın, otelin kendilerinden 1000 sterlinden fazla para istediğini iddia ediyor.

Söz konusu turist Thomas Cook'a ödeme yaptıklarına dair belgeleri sunduktan sonra otelden ayrılmalarına izin verildiğini kaydediyor.

Gazete, "Türk hükümetinin şirketin batışından etkilenen yerel işletmeler için bir kredi paketi hazırladığını, ancak yine de terör saldırıları ve 2016'daki darbe girişiminden sonra yeni yeni toparlayan turizm sektörü için büyür bir darbe olacağını" belirtiyor.

Türk Otelciler Birliği Başkanı Osman Ayık'ın da, Türkiye'deki Thomas Cook müşterilerinin sayısının 45 bin olduğunu, şirketin küçük otellere 200 bin sterlin borcu bulunduğunu ve bu işletmelerin de batabileceğini söylüyor.