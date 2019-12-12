İngiliz basını "oyunu kullandı"

12.12.2019 13:32 | Son Güncelleme: 12.12.2019 13:32

İngiltere'de seçmen 4 yılda 3'üncü kez sandık başına giderken, bazı gazeteler de kendi siyasi pozisyonlarının altını manşetleriyle çizdi.

Ülkenin çok satılan gazetelerinden The Sun "Brexit'i kurtar" başlığıyla çıkarken, "Bugün Boris (Johnson) kazanırsa parlak bir gelecek başlayacak. Yok eğer 'Kızıllar' kazanırsa ışıklar tamamen sönecek." ifadelerini kullandı.

"Boris'e arka çık" manşetiyle çıkan Daily Mail gazetesi de seçmenlere seslendiği haberinde, "Oyunuz hiç bu kadar önemli olmamıştı. Cesur olmalı ve oy vermeye gitmelisiniz." ifadesine yer verdi.

"I" gazetesi, "İngiltere'nin geleceği: Sen karar ver" başlığını atarken, Daily Express, "Brexit ve İngiltere senin ellerinde" başlığını seçti.

Ana muhalefetteki İşçi Partisine destek veren Daily Mirror gazetesi ise birinci sayfasında, ülkedeki belli başlı sorunları simgeleyen fotoğraflara yer verdi. Sağlık ve eğitim sisteminden, evsizlik ve işsizlik sorununa kadar bir dizi konuya ilişkin fotoğrafların üzerine gazetenin attığı başlık, "Onlar için…" oldu.

"Kurulu düzene şok"

Liberal sol gazete The Guardian, seçim haberini "Corbyn seçmeni kurulu düzeni şoke etmeye çağırdı" başlığıyla verdi.

Corbyn'in son seçim konuşmasını yaparken verdiği mütebessim pozu, birinci sayfasına taşıyan gazete, haberinde, anketlerin Muhafazakar Partinin ezici zaferinden hiçbir partinin çoğunluk sağlayamadığı bir parlamento tablosuna kadar pek çok farklı tahminde bulunduğunun altını çizdi.

Daily Telegraph gazetesi, "Karar günü" sürmanşetini atarken haberinde, Muhafazakar Parti ile İşçi Partisi arasındaki farkın daraldığı seçimin "bıçak sırtında" olduğunu yazdı.

Ekonomi ağırlıklı Financial Times ise birinci sayfa haberinde, "Anketler, Muhafazakarların nihai çoğunluk ümidine şüphe düşürdü" başlığını kullandı.

The Times gazetesi de son anketlere dayandırdığı "Muhafazakarlara son dakikada Brexit Partisi tehdidi" başlıklı haberinde, Brexit Partisinin Johnson liderliğindeki Muhafazakarlardan 16 kadar milletvekili çalarak tek başına hükümet kurmasının önüne geçmesinin muhtemel olduğunu yazdı.

İngiltere'de erken genel seçim için yerel saatle 07.00'de başlayan oy verme işlemi saat 22.00'de sona erecek.

Ülke genelinde 650 seçim bölgesinde, 40 bin sandıkta 3 binden fazla adayın yarıştığı seçimde, 46 milyon civarında seçmenin oy kullanma hakkı bulunuyor.

Kaynak: AA