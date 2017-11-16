İngiliz Basını: Fenerbahçe Narsingh Transferini Bitiriyor

Geçen sezon kiralık olarak Fenerbahçe'de forma giyen Jeremain Lens'in ardından transfer edilen Nabil Dirar beklentileri şu ana kadar karşılayamamıştı. Ada basını, Fenerbahçe'nin Swansea'den Luciano Narsingh'i transfer etmek istediğini öne sürdü. Hollandalı futbolcunun takımında istediği kadar şans bulamadığı ve bu nedenle ayrılma planları yaptığı öğrenildi.

DAHA ÖNCE DE FENERBAHÇE'NİN GÜNDEMİNE GELMİŞTİ

İddialara göre Sarı-Lacivertliler, 27 yaşındaki oyuncu için 5 milyon Euro'yu gözden çıkarttı. Hollandalı futbolcu her iki kanatta da görev yapabiliyor.​ Narsingh, Swansea'ye imza atmadan önce de Sarı-Lacivertliler'in gündemine gelmişti. Geçtiğimiz sezonun başında Lens'i aldıran Advocaat, ara transfer döneminde de vatandaşı Narsingh'i istemişti. 27 yaşındaki futbolcunun kulübüyle sözleşmesi 2019 yılında sona eriyor.

(Fanatik)