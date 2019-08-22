İngiliz Başbakan Johnson, Macron'la görüşürken sehpaya ayak uzattı

İngiliz Başbakan Johnson, Macron'la görüşürken sehpaya ayak uzattı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Elysee Sarayı'nda bir araya geldiği görüşmede ilginç görüntüler ortaya çıktı.

22.08.2019 23:00
İngiliz Başbakan Johnson, Macron'la görüşürken sehpaya ayak uzattı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Almanya ve Fransa'ya yaptığı ziyaretlerde ilginç görüntüler ortaya çıktı. Almanya temasları sırasında elleri arkada gezen Johnson, Macron'la görüşmesinde de ayağını sehpaya uzattı.


Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Elysee Sarayı'nda bir araya geldiği görüşmede ilginç anlar yaşandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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