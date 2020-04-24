İngiliz bakanlar, koruyucu ekipmanlar için Türkiye'ye teşekkür etti
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İngiliz bakanlar, koruyucu ekipmanlar için Türkiye'ye teşekkür etti

İngiliz bakanlar, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için ülkede ihtiyaç duyulan koruyucu ekipman desteği için Türkiye'ye teşekkür etti.

24.04.2020 19:28 | Son Güncelleme: 24.04.2020 19:28
İngiliz bakanlar, koruyucu ekipmanlar için Türkiye'ye teşekkür etti

İngiliz bakanlar, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için ülkede ihtiyaç duyulan koruyucu ekipman desteği için Türkiye'ye teşekkür etti.

İngiltere'nin Avrupa'dan Sorumlu Devlet Bakanı Wendy Morton, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı ile "olumlu bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini" belirtti.

İngiliz bakan, görüşmede, ön safta görev alan sağlık personeli için hayati öneme sahip koruyucu ekipman desteği ve İngiliz vatandaşlarının ülkeye dönüşünde gösterilen yardım için teşekkür ettiğini kaydetti.

Ticaret Politikasından Sorumlu Devlet Bakanı Greg Hands de Twitter hesabından, "Teşekkür ederim Türkiye. Büyükelçi Ümit Yalçın'la iyi bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Koruyucu ekipman teslimatı için Türk şirketleri ve hükümetine teşekkürler." mesajını paylaştı.

84 tonluk sevkiyat

İngiltere İskan Bakanı Robert Jenrick, 18 Nisan'da yaptığı açıklamada, Türkiye'den 19 Nisan'da 84 tonluk bir sevkiyat beklediklerini söylemişti.

Ancak sevkiyatın gecikmesi ülkede tartışma konusu olurken, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Yalçın sorumlunun Türkiye olmadığını belirterek, "Evrak, izin, gümrük gibi bizim yapmamız gereken ne varsa yapıldı. Mesele, İngiltere hükümeti ile Türkiye'deki özel bir şirket arasında." demişti.

Ankara'nın verdiği iznin ardından koruyucu ekipmanların bir kısmı, İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait kargo uçaklarıyla Türkiye'den alınmıştı.

Türkiye daha önce İngiltere'ye koruyucu ekipman yardımında da bulunmuştu.

Yaklaşık 100 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği ülkede, yaşanan sıkıntı nedeniyle sağlık çalışanlarından Kovid-19 hastalarına müdahalede giyilmesi gereken sıvı geçirmez tulumlar yerine, tekrar kullanılabilir tulumlarla uzun kollu laboratuvar önlüklerini kullanmaları istenmişti.

Kaynak: AA

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