İngiliz Bakanın Türkiye Pişmanlığı

İngiltere Çevre Bakanı Michael Gove, İngiltere'nin 2016 yılındaki Brexit kampanyası sırasında oy almak için ortaya atılan 'Türkiye AB üyesi olacak' şeklindeki korku kampanyasıyla hata yaptıklarını itiraf etti.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, İngiltere'de 2016'da gerçekleştirilen Avrupa Birliği'nden ayrılma kampanyasının başarıya ulaşmasında önemli bir isim olan İngiltere Çevre Bakanı Michael Gove Türkiye ile ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu. Haberde, geçtiğimiz Perşembe yayınlanan bir politik kitapta yer alan röportajda Çevre Bakanı Gove, aşırı sağcı oyları almak için ortaya atılan 'Türkiye AB üyesi olacak' şeklindeki korku kampanyasıyla hata yaptıkları itirafıyla yer aldı. Gove'un kampanyanın tamamen kendine bırakılması halinde durumun biraz farklı olabileceğini düşündüğü ifade edildi.

Kampanya sırasında Gove, Türkiye ve diğer dört ülkenin 2020'ye kadar AB'ye katılabileceğini ve bu ülkelerin vatandaşlarının 2030 yılında serbest dolaşımla İngiltere'ye taşınabileceklerini iddia etmişti. - LONDRA