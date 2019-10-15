İngiliz Bakandan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

15.10.2019 10:32

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili, "Türkiye, İngiltere'de de terör örgütü sayılan PKK gibi gruplardan kaynaklanan bir tehdit altındaydı, halen öyle ve Türkiye'nin kendisini savunmak için bazen yapması gerekeni yapması zaruri." dedi.

The Times gazetesinin haberine göre, dün Londra'da gerçekleşen NATO Parlamenter Asamblesindeki oturumda konuşan Wallace, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı değerlendirdi.

Wallace, "Türkiye, İngiltere'de de terör örgütü sayılan PKK gibi gruplardan kaynaklanan bir tehdit altındaydı, halen öyle ve Türkiye'nin kendisini savunmak için bazen yapması gerekeni yapması zaruri." ifadesini kullandı.

Türkiye'yi hedef alan Alman parlamenterin askeri harekatının Birleşmiş Milletler sözleşmesinin "kendini savunma" kavramı kapsamına girip girmediği ve NATO'nun ortak savunmayı öngören 5. maddesi kapsamında sayılıp sayılmayacağı sorusu üzerine Wallace, "Bu, bu şekilde gelişmesini istemediğimiz bir durum. Ancak olan oldu ve biz bu süreçte insan haklarına riayet edilmesini temine çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

İngiliz basını, İngiltere'nin dün yapılan AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısında gündeme getirilen Türkiye'ye toplu silah ambargosuna da itiraz ettiğini ve bu yönde ortak karar alınmasını önlediğini iddia etmişti.

Kaynak: AA