İngiliz bakan Londra'daki NATO üyeleri toplantısında Türkiye'yi savununca tepki aldı

İngiliz bakan Londra'daki NATO üyeleri toplantısında Türkiye'yi savununca tepki aldı

Londra'da gerçekleşen bir NATO toplantısında İngiliz bakanın Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin Türkiye'yi savunduğu bilgisi İngiliz basınına yansıdı. Bakanın açıklamalarının tepki topladığı belirtiliyor.

15.10.2019 12:12
İngiliz bakan Londra'daki NATO üyeleri toplantısında Türkiye'yi savununca tepki aldı

Londra'da gerçekleşen NATO Parlamenterler Asamblesi toplantısında İngiliz bakanın Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin Türkiye'yi savunduğu bilgisi İngiliz basınına yansıdı.


The Times ve The Daily Telegraph gazetelerinde yer alan haberlere göre, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace dün Londra'da gerçekleşen oturumda konuşarak, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı değerlendirdi ve şunları söyledi Açıklaması Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et