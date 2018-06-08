İngiltere Dışişleri Bakanı'nın, Donald Trump İle İlgili Sözleri Basına Sızdı!

Johnson'ın önceki akşam Muhafazakar Partili aktivistlerden oluşan küçük bir grupla bir araya geldiği akşam yemeğinde yaptığı bir saatlik konuşmanın ses kaydı basına sızdı.

"TRUMP'I GİDEREK DAHA ÇOK TAKDİR EDİYORUM"

AA'nın haberine göre, ses kaydında "Donald Trump'ı giderek daha çok takdir ediyorum. Çılgınlığın da bir yöntem olduğuna giderek daha çok ikna oluyorum." ifadelerini kullanan Johnson'ın, "Trump'ın Brexit müzakerelerini yürüttüğünü hayal edin. Çok sert girerdi. Bir sürü kırılma, bir sürü kaos olurdu. Herkes çıldırdığını düşünürdü ancak aslında bir yere varırdınız. Bu çok ama çok iyi bir düşünce." değerlendirmesini yaptığı duyuluyor.

"BREXİT'İN BİZİM İSTEDİĞİMİZ ŞEKİLDE GERÇEKLEŞMEME RİSKİ VAR"

Ses kaydına göre Brexit müzakerelerinde "bir aydınlama anına" yaklaşıldığını ifade eden Johnson, "Sizden saklayacak değilim. Bir tartışma sürüyor. Brexit gerçekleşecek ve geri dönülmez olacak ancak bizim istediğimiz şekilde gerçekleşmeme riski var." diye konuşuyor.

İNGİLTERE TEK PAZAR İÇERİSİNDE KALABİLİR

İngiltere'nin gümrük birliği ve tek pazar içinde kalacağı bir anlaşmaya doğru gidilebileceği endişesini dile getiren Johnson, bunun Brexit taraftarlarının hayal ettiği bağımsızlığı sağlamaktan uzak olacağını vurguluyor.

"MÜZAKERELERİN ÇÖKEBİLECEĞİ GERÇEĞİYLE YÜZLEŞMELİYİZ"

Johnson, müzakere sürecinde krizler yaşanabileceğine de işaret ederek, "Müzakerelerin çökebileceği gerçeğiyle yüzleşmemiz gerekli. Hiç kimsenin bu süreçte paniğe kapılmasını istemiyorum. Panik yok. Sonunda her şey güzel olacak." görüşünü dile getiriyor.

"ÇİN TEKNOLOJİDE ÜSTÜNLÜĞÜ KAZANMAK ÜZERE"

Ayrıca Çin'in, teknoloji ürünlerindeki üstünlüğünü, yakında ABD'nin elinden alacağını savunan İngiltere Dışişleri Bakanı, "Amerikalılar teknoloji dünyasına on yıllardır liderlik etti ama Çin kazanmak üzere." ifadelerini kullanıyor.