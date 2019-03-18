İngiliz Bakan'dan "Müslümanlara Saldırı" Uyarısı

İngiltere Güvenlikten Sorumlu Devlet Bakanı Ben Wallace, Yeni Zelanda'daki gibi Müslümanları hedef alan bir terör saldırısının İngiltere'de de olabileceğini söyledi.

Wallace, radyo kanalı BBC 4'e yaptığı açıklamada, aşır sağın güçlenmesinden "endişe duyduğunu" belirtti. Londra'da hafta sonu meydana gelen bıçaklamayı terör saldırısı kapsamında soruşturduklarına dikkati çeken Wallace, Yeni Zelanda'daki gibi bir katliamın İngiltere'de olup olamayacağına ilişkin soru üzerine, "Kesinlikle burada da olabilir." dedi.

Hükümetin daha fazla kişinin aşırı sağ veya Neo-Nazi temelli aşırıcı görüşleri benimsemesinden endişe ettiğini söyleyen Wallace, "Bu yüzden 18 ay önce Neo-Nazi grup Ulusal Eylem'i diğer terör grupları gibi yasakladık. Daha geçen hafta Cardiff'de bazı kişileri gözaltına aldık ve aktif haldeki kişileri yakalamak için büyük miktarda kaynak ayırıyoruz." ifadesini kullandı.

Wallace, camilerin korunmasıyla ilgili soru üzerine ise dini mekanların korunması için ayrılan fonun tehdide göre değiştirdiğini belirterek, artan tehlikeyi dikkate alarak gerekli adımları atacaklarını dile getirdi.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde, cuma namazı sırasında 10 dakika arayla Brenton Tarrant tarafından iki camiye düzenlenen terör saldırılarında 50 kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA