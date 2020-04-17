İngiliz Bakan'dan "Libya'da meşru hükümetin yanındayız" açıklaması İngiltere'nin Orta Doğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı James Cleverly, ülkesinin Libya'da Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) yanında olduğunu belirtti.

İngiltere'nin Orta Doğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı James Cleverly, ülkesinin Libya'da Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) yanında olduğunu belirtti.

UMH Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Cleverly, UMH Dışişleri Bakanı Muhammed et-Tahir ile telefonda görüştü.

İki bakanın görüşmesinde, Libya'daki savaşın seyri ile Libyalıların içinde bulunduğu insani ve ekonomik sorunlar ele alındı.

Görüşmede Bakan Cleverly, İngiltere'nin UMH'nin yanında olduğunu ve ateşkes çabalarını desteklediğini ifade etti.

Ülkesinin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede UMH'ye yardıma hazır olduğunu belirten Cleverly, Dünya Sağlık Örgütü'nü Libya'daki koşulları dikkate almaya çağırdı.

Uluslararası tarafların Libya'da Kovid-19 nedeniyle önerilen "insani ateşkes" teklifi savaşan taraflarca kabul edilmiş, Hafter milislerinin kasıtlı ve sistematik bir şekilde sivil yaşam alanlarını bombalamayı sürdürmesi üzerine UMH, "Barış Fırtınası" operasyonunu başlattıklarını açıklamıştı.

UMH'nin ülkenin batısındaki ilerleyişi

UMH güçleri, 13 Nisan'da "Barış Fırtınası" operasyonu kapsamında yaklaşık 3 bin kilometrekarelik alanı Hafter milislerinden temizleyerek büyük bir başarıya imza atmıştı.

Başkent Trablus'tan Tunus sınırına kadarki bölgede Sabrata ve Surman başta olmak üzere 7 belde ve bir şehri, Hafter milislerinden geri alan UMH, ülkenin batısındaki sahil şeridi boyunca kontrolü sağlamıştı.

Kaynak: AA