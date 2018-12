İngiliz Bakan: Brexit Anlaşması Olmadan AB'den Çıkabiliriz

İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanı Liam Fox, İngiltere'nin yaşadığı Brexit kaosunun, ülkeye verdiği zarara vurgu yaparak Brexit'in ülkeyi belirsizlik içinde bırakacağı korkusu yaşadığını söyledi.

BBC'nin Newsnight programında konuşan Bakan Fox, İngiltere Parlamentosu'nun pazartesi günü oylaması beklenen Brexit anlaşmasının ertelenmesi üzerine endişelerini açıkladı.

Brexit destekleyecisi olan Fox,"En büyük korkum AB ile anlaşmalı bir şekilde Brexit'in gerçekleşmesi. Bu İngiltere'yi bir belirsizliğin içinde sıkıştırabilir" ifadelerini kullandı.

JUNCKER: BİR DAHA MÜZAKERE ETMEYİZ

Diğer yandan Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean Claude-Juncker bugün Twitter hesabından yaptığı açıklamada İngiltere Parlamentosu'nda onaylanması ertelenen taslak Brexit anlaşmasının bir daha AB ile müzakere edilmeyeceğini söyledi.

İngiltere Parlamentosu'nda pazartesi günü oylanması beklenen ancak milletvekillerinden yeterli güvenoyu alamayacağı endişesiyle Başbakan Theresa May'in ertelediği taslak anlaşmanın yeniden düzenlenmesi için May bugün AB liderleri ve üst düzey yetkilileri ile görüşüyor.

Başbakan May bugün Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile bir araya geldi.

May, İngiltere Parlamentosu'nda yeterli oy alamayacağı endişesi taşıdığı başta Kuzey İrlanda planı olmak üzere birkaç konuda AB liderleriyle yeniden masaya oturmayı amaçlıyor.

Ancak AB Komisyonu Başkanı Juncker varılan son taslak anlaşmanın her iki taraf için de en iyisi olduğunu belirterek yeniden müzakerelere yer olmadığında ısrar ediyor.

KUZEY İRLANDA ANLAŞMAZLIĞI

İngiltere ve AB arasında varılan anlaşma ile Kuzey İrlanda'nın bir süre daha AB kurallarına uymaya devam etmesini, Birleşik Krallık'ın da belirsiz bir tarihte ancak İngiltere ve AB'nin ortak kararı sonrası Gümrük Birliği'nden ayrılabilmesini sonucuna varılmıştı.

İngiltere Başbakanı May ise Kuzey İrlanda konusunda Parlamento'daki Avam Kamarası'nın daha fazla söz sahibi olmasını istiyor. Buna karşın Avrupa Birliği son varılan anlaşmanın değiştirilmesini istemiyor.