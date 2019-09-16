İngiliz Avam Kamarası Başkanı New York'ta Brexit'i konuştu

16.09.2019 21:11

İngiltere'nin Brexit sürecinde, parlamentoda aldığı kararlar ve sergilediği renkli tavırlarla ünlenen İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası Başkanı John Bercow, New York'ta öğrencilerle buluştu.

New York Üniversitesi Arthur L. Carter Gazetecilik Enstitüsü tarafından düzenlenen programın konuğu olan Bercow, Brexit ile ilgili soruları cevapladı.

Brexit tartışmalarında son sözü milletvekillerinin söylemesi gerektiği konusunda "ön yargılı" derecede tutucu olduğunu belirten Bercow, "Parlamenter bir demokraside, ne kadar farklı görüşler ve tartışmalar olursa olsun, hangi yolun alınacağına parlamento karar verebilmeli." dedi.

Bercow, Brexit konusunda kendi fikirleri olduğunu ancak pozisyonu gereği herhangi bir yaklaşımı destekleyemeyeceğini kaydederek tartışmaların parlamentodaki üyelere bırakılması gerektiğini hatırlattı.

31 Ekim'e kadar mevcut süreçte farklı bir gelişme beklemediğini belirten Bercow, "Ancak Avrupa ülkeleri ile gelecekteki ilişkilerimiz tabii ki çok önemli. Ekonomi, güvenlik ve benzeri birçok konudaki iş birliklerinden dolayı birbirine bağımlı bir dünyada yaşıyoruz. Bu konu, gelecek 5 yıl, belki 20 yıl boyunca Avrupa'daki diğer ülkelerle ilişkilerimiz bakımından tartışılmaya devam edecek." ifadesini kullandı.

Brexit'in kaderini etkileyen başkan

Bercow, Brexit sürecinde inisiyatifini hükümete karşı parlamentonun yanında kullanmasıyla öne çıkmıştı.

2009'da geldiği Avam Kamarası Başkanlığı görevini 10 yıldır sürdüren Bercow, geçen hafta 31 Ekim'de görevi bırakacağını açıklamış, bu tarihten önce bir erken genel seçim yapılması halinde ise görevi parlamentonun kapanmasıyla bırakacağını bildirmişti.

Yahudi bir taksi şoförünün oğlu olarak 1963'te dünyaya gelen Bercow, ülkenin 1940'tan bu yana en uzun süre görevde kalan Avam Kamarası Başkanı unvanını sahip.

Bercow'un milletvekillerinden yana kullandığı inisiyatif, Brexit tarihinin önce 29 Mart'tan 31 Ekim'e ertelenmesine, son olarak da ülkenin 31 Ekim'de anlaşmasız Brexit yoluna girmesini önleyecek bir yasanın çıkarılmasına zemin sağladı.

İngiltere'de 2016'da yapılan referandumla Brexit kararı alınmış, 29 Ekim olarak belirlenen Brexit tarihi 31 Ekim'e ertelenmişti.

Kaynak: AA