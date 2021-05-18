İngiliz Astronot 'Uzay Sütyeni' İmzaladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İngiliz Astronot 'Uzay Sütyeni' İmzaladı

İngiliz Astronot 'Uzay Sütyeni' İmzaladı
Space Mag Türkiye - Haberler | Teknoloji

The MoonWalk London 15 Mayıs Cumartesi- 16 Mayıs Pazar günlerinde gerçekleşti, teması "Out of this World"dü. Özel bir "Uzay Sütyeni" de bu iki güne damgasını vurdu.

The MoonWalk London 15 Mayıs Cumartesi- 16 Mayıs Pazar günlerinde gerçekleşti, teması "Out of this World"dü. Özel bir "Uzay Sütyeni" de bu iki güne damgasını vurdu.

Birleşik Krallık Uzay Ajansı ve the Association for Science and Discovery Centres işbirliği ile Boadicea Design tarafından tasarlanan sütyen astronot Tim Peake tarafından imzalandı. Astronotların Uluslararası Uzay İstasyonu'na giderken giydikleri uzay kıyafeti Sokul'dan yola çıkılarak üretilen sütyen bu hafta çok konuşulacak gibi.

SÜTYENLERİ SÜSLEDİLER

Walk the Walk bir hayır kuruluşu ve topladıkları yardımlar meme kanseriyle savaşta büyük adımlar atılmasına yardım ediyor.

Tim Peake bu fotoğrafı Twitter'dan yayımladı.

Her yıl Walk the Walk tarafından düzenlenen yürüyüşe katılım müthiş, kadınlı erkekli herkes organizasyonun yapıldığı bölgede giydikleri ilginç kılıklarla geceyarısı ay ışığında yürüyor, adını nereden aldığını anlamak oldukça kolay. Ancak bu yılki faaliyet sanal platformda gerçekleşti ve ay yürüyüşüne yine herkes sütyenlerini süsleyip uzaktan katıldı, kimileri sütyen baskılı tişört giydi, kimileri de sütyenlerini bellerine bağladı ama en önemlisi yaptıkları katımla yine rekor rakamlar toplandı.

Tim Peake.

Bu yıl Tim Peake'in katkısının elbette rakamın artmasında payı vardır. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda mikroenkapsülasyon gibi kanser terapilerinin araştırıldığını hatırlatan Tim Peake'in etkili ve yan etkisi az tedavi yöntemlerini hastalara hızla ulaştırmak için bu organizasyona destek olduğunu öğreniyoruz.

Katılımcılar bu 2 gün süren etkinlik boyunca 100 kilometre - 36 saat yürüdü. Yürüyüşe renk ve motivasyon katan en önemli detay da giyilen ilginç sütyenler. Bir diğer tesadüf ise ilk uzay kıyafetlerinin hem sert hem de hantal olması yüzünden NASA bu probleme çözüm bulmak için araştırma yaparken korse ve sütyen üreticisi Playtex'in yardıma koşmuş olması ve Playtex'in daha yumuşak ve esnek Apollo uzay kıyafetlerinin yapımında büyük rol oynaması. Playtex'in daha önceki yıllarda The Moon Walk sponsorluğu yaptığını da unutmuyoruz!

Daha fazla bilgi için link:  

Burada benim ilgimi çeken başlık seslerini duyurmak için bu websitesini seçen erkekler.

Meme kanserinin sadece kadınlarda değil erkeklerde de görüldüğünü ve tehlikelerini hatırlatarak bitiriyoruz yazımızı.

Kaynak: Space Mag Türkiye

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Sedat Peker Abdullah Gül Sergey Lavrov Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cemal Hünal Nur Fettahoğlu Jennifer Lopez Barış Murat Yağcı
Spor Fatih Terim Gökhan Töre Rıza Çalımbay Rachid Ghezzal Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İngiliz Astronot 'Uzay Sütyeni' İmzaladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.05.2021 14:28:53. #1.13#

title