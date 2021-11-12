İngiliz askeri personeli, Polonya'nın Belarus sınırını güçlendirmesine destek verecek - Haberler
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İngiliz askeri personeli, Polonya'nın Belarus sınırını güçlendirmesine destek verecek

AA / Zuhal Demirci - Haberler | Güncel
İngiliz askeri personeli, Polonya'nın Belarus sınırını güçlendirmesine destek verecek

İngiliz Silahlı Kuvvetleri personelinden oluşan küçük bir ekibin, mühendislik desteği kapsamında Polonya'nın Belarus sınırını güçlendirmesi için görevlendirildiği bildirildi.

İngiliz Silahlı Kuvvetleri personelinden oluşan küçük bir ekibin, mühendislik desteği kapsamında Polonya'nın Belarus sınırını güçlendirmesi için görevlendirildiği bildirildi.

İngiltere Savunma Bakanlığı Basın Ofisi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İngiliz Silahlı Kuvvetleri personelinden oluşan küçük bir ekip, Belarus sınırında devam eden durumu ele almak için nasıl mühendislik desteği sağlayabileceğimizi araştırmak üzere Polonya hükümetiyle yapılan bir anlaşmanın ardından görevlendirildi." ifadesini kullandı.

Açıklamada, İngiltere ve Polonya'nın uzun tarihi dostluğa sahip NATO müttefiki iki ülke olduğunun altı çizildi.

The Telegraph'ta yer alan habere göre de Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, İngiliz ordu mühendislerinin Belarus sınırda Polonyalı meslektaşlarıyla "keşif" görevine başladıklarını söyledi.

Blaszczak, askerlerinin, Polonya-Belarus sınırındaki çitin güçlendirilmesinde iş birliği yapacağını kaydetti.

Belarus, sığınmacıları tutmayacağını açıklamıştı

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko 6 Temmuz'da yaptığı konuşmada, Belarus'un AB ile Geri Kabul Anlaşması'nı askıya alma sürecini hatırlatarak, Rusya ve Belarus'a yönelik Batı'nın tutumundan sonra artık savaştan kaçan insanları kendilerinin alamayacağını ifade etmişti.

Avrupa'ya gitmek üzere Belarus'a gelen mültecileri ülkede tutmayacaklarını söyleyen Lukaşenko, "Polonya, Litvanya, Letonya, Ukrayna ile sınırlarımızı kapatacağımızı ve Afganistan, İran, Irak, Libya, Suriye, Tunus'tan gelen mülteciler için 'yerleşim yeri' haline geleceğimizi düşünenler yanılıyorlar. Biz, hiç kimseyi tutmayacağız. Onlar bize gelmiyorlar, aydınlanmış, sıcak, rahat Avrupa'ya gidiyorlar." demişti.

AB, Belarus yönetimini Irak gibi ülkelerden gelen sığınmacıları AB ülkeleri Polonya, Litvanya ve Letonya sınırlarına göndererek "düzensiz göçü araç olarak kullanmak ve Birliği bu yolla istikrarsızlaştırmaya çalışmakla" suçluyor.

İki ülke arasında sıkışan sığınmacıların soğuk hava koşulları ve yetersiz beslenme nedeniyle zor şartlar altında yaşam mücadelesi verdiği son 2 ayda, bu sebeplerle yaklaşık 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.??????????????

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AA / Zuhal Demirci - Son Dakika Haberleri

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