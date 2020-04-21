İNGİLİZ ASKERİ KARGO UÇAĞI SAĞLIK EKİPMANLARI ALMAK İÇİN İSTANBUL'DA
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İstanbul, Güncel

İNGİLİZ ASKERİ KARGO UÇAĞI SAĞLIK EKİPMANLARI ALMAK İÇİN İSTANBUL'DA

İNGİLİZ Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait askeri kargo uçağı koronavirüs ile mücadele kapsamında tıbbi sağlık ekipmanlarını almak üzere İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

21.04.2020 15:17 | Son Güncelleme: 21.04.2020 15:20
İNGİLİZ ASKERİ KARGO UÇAĞI SAĞLIK EKİPMANLARI ALMAK İÇİN İSTANBUL'DA

İNGİLİZ Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait askeri kargo uçağı koronavirüs ile mücadele kapsamında tıbbi sağlık ekipmanlarını almak üzere İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Airbus A400M tipi askeri kargo uçağı İstanbul Havalimanı'nda park yerinde bekliyor. Sağlık malzemelerinin yüklenmesinin ardından uçak, İngiltere'ye gitmek için havalanacak.

İNGİLİZ ASKERİ KARGO UÇAĞI SAĞLIK EKİPMANLARI ALMAK İÇİN İSTANBUL'DA

Kaynak: DHA

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