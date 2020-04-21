İngiliz Askeri kargo uçağı sağlık ekipmanları almak için İstanbul'da İNGİLİZ Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait askeri kargo uçağı koronavirüs ile mücadele kapsamında tıbbi sağlık ekipmanlarını almak üzere İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

İNGİLİZ Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait askeri kargo uçağı koronavirüs ile mücadele kapsamında tıbbi sağlık ekipmanlarını almak üzere İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Airbus A400M tipi askeri kargo uçağı İstanbul Havalimanı'nda park yerinde bekliyor. Sağlık malzemelerinin yüklenmesinin ardından uçak, İngiltere'ye gitmek için havalanacak.

- İstanbul - İstanbul Kaynak: DHA