İngiliz askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in eşi Adli Tıp Kurumu'na geldi
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İngiliz askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in eşi Adli Tıp Kurumu'na geldi

İngiliz askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in eşi Adli Tıp Kurumu'na geldiİSTANBUL - Beyoğlu'nda ofisinin bulunduğu sokakta ölü şekilde bulunan eski İngiliz askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in eşi İsveç vatandaşı Emma Hedvig Christina Winber Adli...

13.11.2019 09:33 | Son Güncelleme: 13.11.2019 09:33
İngiliz askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in eşi Adli Tıp Kurumu'na geldi

İngiliz askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in eşi 'na geldi

İSTANBUL - 'nda ofisinin bulunduğu sokakta ölü şekilde bulunan eski İngiliz askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in eşi vatandaşı Emma Hedvig Christina Winber Adli Tıp Kurumu'na geldi.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: İngiliz askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in eşi Adli Tıp Kurumu'na geldi
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