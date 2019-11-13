İngiliz askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in eşi Adli Tıp Kurumu'na geldi
İngiliz askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in eşi Adli Tıp Kurumu'na geldiİSTANBUL - Beyoğlu'nda ofisinin bulunduğu sokakta ölü şekilde bulunan eski İngiliz askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in eşi İsveç vatandaşı Emma Hedvig Christina Winber Adli...
13.11.2019 09:33 | Son Güncelleme: 13.11.2019 09:33
İngiliz askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in eşi Adli Tıp Kurumu'na geldi
İSTANBUL - Beyoğlu'nda ofisinin bulunduğu sokakta ölü şekilde bulunan eski İngiliz askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in eşi İsveç vatandaşı Emma Hedvig Christina Winber Adli Tıp Kurumu'na geldi.
Kaynak: İHA
Haber Videosu: İngiliz askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in eşi Adli Tıp Kurumu'na geldi