İngiliz anahtarıyla otomobil kullanan sürücü hakkında soruşturma başlatıldı
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İngiliz anahtarıyla otomobil kullanan sürücü hakkında soruşturma başlatıldı

05.01.2021 15:16 | Son Güncelleme: 05.01.2021 15:20
İngiliz anahtarıyla otomobil kullanan sürücü hakkında soruşturma başlatıldı

BARTIN'da, İngiliz anahtarını direksiyona bağlayarak otomobili kullanan S.Ç. hakkında adli soruşturma başlatıldı.

BARTIN'da, İngiliz anahtarını direksiyona bağlayarak otomobili kullanan S.Ç. hakkında adli soruşturma başlatıldı.

Bartın'da, geçen hafta köy yolunda ilerleyen sürücü, İngiliz anahtarını direksiyonun bağlantı yerine geçirerek otomobili kullandı. Sürücü o anları sosyal medyada paylaştı. Jandarma ekipleri sosyal medyada yayınlanan görüntüler sonrasında harekete geçti. Yapılan çalışma sonucu S.Ç.'nin Kozcağız Beldesinde yaşadığı, ancak şu an İstanbul'da bulunduğunu belirledi. S.Ç. hakkında 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürme' suçundan adli işlem başlatıldı.


İngiliz anahtarıyla otomobil kullanan sürücü hakkında soruşturma başlatıldı
İngiliz anahtarıyla otomobil kullanan sürücü hakkında soruşturma başlatıldı
İngiliz anahtarıyla otomobil kullanan sürücü hakkında soruşturma başlatıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan ACAR

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