Darth Vader'ı oynayan aktör Dave Prowse hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Darth Vader'ı oynayan aktör Dave Prowse hayatını kaybetti

29.11.2020 13:32 | Son Güncelleme: 29.11.2020 16:51
Darth Vader'ı oynayan aktör Dave Prowse hayatını kaybetti

İlk Yıldız Savaşları (Star Wars) üçlemesinde Darth Vader rolünü oynayan İngiliz aktör Dave Prowse 85 yaşında hayatını kaybetti.

İlk Yıldız Savaşları (Star Wars) üçlemesinde Darth Vader rolünü oynayan İngiliz aktör Dave Prowse 85 yaşında hayatını kaybetti.

İlk Yıldız Savaşları (Star Wars) üçlemesinde Darth Vader rolüne hayat veren 85 yaşındaki İngiliz aktör David Prowse yaşamını yitirdi. Prowse'un menajeri Thomas Bowington aktörün ölümüyle ilgili olarak Facebook'ta yaptığı açıklamada "Güç onunla olsun, her zaman" ifadelerini kullanarak, "Bizim ve dünyanın her yerindeki milyonlarca hayran için gerçekten ve derinden yürek burkan bir kayıp" dedi.

Luke Skywalker'ı oynayan aktör Mark Hamill Twitter hesabından Prowse'ın ölümünün ardından duyduğu üzüntüyü belirterek "Çok nazik bir insandı ve Darth Vader'dan çok daha fazlasıydı…Hayranlarını, hayranlarının onu sevdiği kadar sevdi" ifadelerini paylaştı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

CHP'li vekilin TSK'yı hedef alan sözleri üzerine Başsavcılık harekete geçti
CHP'li vekilin TSK'yı hedef alan sözleri üzerine Başsavcılık harekete geçti
Cinsel içerikli videolarını satan genç modelin para kazanma yöntemi mide bulandırdı
Cinsel içerikli videolarını satan genç modelin para kazanma yöntemi mide bulandırdı
Görüntü İstanbul'dan! Sosyal medyadan tek ses yükseldi: Harekete geçin
Görüntü İstanbul'dan! Sosyal medyadan tek ses yükseldi: Harekete geçin

Vücut geliştirme şampiyonuydu

Prowse'un kariyeri boyunca Doctor Who (1963-1989) dizisi ve Otomatik Portakal (A Clockwork Orange) filmi de dahil olmak üzere 50'den fazla filmde rol aldığı da ifade edildi.

1 Temmuz 1935 doğumlu olan 1.98 metre boyundaki Prowse aktör olmadan önce vücut geliştiriciydi ve üç kez İngiltere vücut geliştirme şampiyonu olmuştu. Prowse İngiltere'yi 1962 İngiliz Milletler Topluluğu Commonwealth Oyunlarında temsil etmişti.

Daha sonra film dünyasına geçiş yapan oyuncu David Prowse'un en ünlü rolü Yıldız Savaşları'ndaki Darth Vader'dı.

DHA, AFP/SSB, BÖ

(c)

Darth Vader'ı oynayan aktör Dave Prowse hayatını kaybetti
Darth Vader'ı oynayan aktör Dave Prowse hayatını kaybetti

Kaynak: Deutsche Welle

İlgili Haberler

Sağlık çalışanı korona virüsten hayatını kaybetti
Sağlık çalışanı korona virüsten hayatını kaybetti
MHP Tavşanlı İlçe Başkanı Akın Kaygısız, hayatını kaybetti
MHP Tavşanlı İlçe Başkanı Akın Kaygısız, hayatını kaybetti
TIR'ın çarptığı kadın hayatını kaybetti
TIR'ın çarptığı kadın hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Garo Paylan Bülent Arınç Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin İrem Derici Bülent Ersoy Seren Serengil İbrahim Büyükak
Spor Falcao Mbaye Diagne Gökhan Gönül Stjepan Tomas Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Türk Bursa Antalya Osmangazi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Darth Vader'ı oynayan aktör Dave Prowse hayatını kaybetti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.11.2020 17:14:49. #1.14#
title