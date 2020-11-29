Darth Vader'ı oynayan aktör Dave Prowse hayatını kaybetti

İlk Yıldız Savaşları (Star Wars) üçlemesinde Darth Vader rolünü oynayan İngiliz aktör Dave Prowse 85 yaşında hayatını kaybetti.

İlk Yıldız Savaşları (Star Wars) üçlemesinde Darth Vader rolünü oynayan İngiliz aktör Dave Prowse 85 yaşında hayatını kaybetti.

İlk Yıldız Savaşları (Star Wars) üçlemesinde Darth Vader rolüne hayat veren 85 yaşındaki İngiliz aktör David Prowse yaşamını yitirdi. Prowse'un menajeri Thomas Bowington aktörün ölümüyle ilgili olarak Facebook'ta yaptığı açıklamada "Güç onunla olsun, her zaman" ifadelerini kullanarak, "Bizim ve dünyanın her yerindeki milyonlarca hayran için gerçekten ve derinden yürek burkan bir kayıp" dedi.

Luke Skywalker'ı oynayan aktör Mark Hamill Twitter hesabından Prowse'ın ölümünün ardından duyduğu üzüntüyü belirterek "Çok nazik bir insandı ve Darth Vader'dan çok daha fazlasıydı…Hayranlarını, hayranlarının onu sevdiği kadar sevdi" ifadelerini paylaştı.

Vücut geliştirme şampiyonuydu

Prowse'un kariyeri boyunca Doctor Who (1963-1989) dizisi ve Otomatik Portakal (A Clockwork Orange) filmi de dahil olmak üzere 50'den fazla filmde rol aldığı da ifade edildi.

1 Temmuz 1935 doğumlu olan 1.98 metre boyundaki Prowse aktör olmadan önce vücut geliştiriciydi ve üç kez İngiltere vücut geliştirme şampiyonu olmuştu. Prowse İngiltere'yi 1962 İngiliz Milletler Topluluğu Commonwealth Oyunlarında temsil etmişti.

Daha sonra film dünyasına geçiş yapan oyuncu David Prowse'un en ünlü rolü Yıldız Savaşları'ndaki Darth Vader'dı.

DHA, AFP/SSB, BÖ

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Kaynak: Deutsche Welle