İNGİLİZ AJANIN DÜŞTÜĞÜ EV KAFE OLUYOR
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İNGİLİZ AJANIN DÜŞTÜĞÜ EV KAFE OLUYOR

İNGİLİZ AJANIN DÜŞTÜĞÜ EV KAFE OLUYOR
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KARAKÖY'de eski İngiliz ajanı James Gustaf Edward Le Mesurier'in ev olarak da kullandığı ofisi kafe oluyor.

Kamera: Hasan YILDIRIM - Özgür EREN/ İSTANBUL DHA - KARAKÖY'de eski İngiliz ajanı James Gustaf Edward Le Mesurier'in ev olarak da kullandığı ofisi kafe oluyor.

İngiliz askeri istihbarat görevlisi James Gustaf Edward Le Mesurier, Beyoğlu Karaköy'de 12 Kasım 2019'da kaldığı evin önünde ölü bulundu. James Gustaf Edward Le Mesurie'nin ölümü günlerce konuşuldu. Yapılan inceleme sonrası Le Mesurier'in evin balkonundan düşerek öldüğü belirtildi. Olaydan sonra yaklaşık 1.5 yıl boş kalan 2 katlı bina, yeniden kiralandı. Kafe ve ofis olarak kullanılacak binada tadilat çalışmaları başladı. Bina yeniden boyanırken cam ve çerçeveler de söküldü.

İNGİLİZ AJANIN DÜŞTÜĞÜ EV KAFE OLUYOR
İNGİLİZ AJANIN DÜŞTÜĞÜ EV KAFE OLUYOR
İNGİLİZ AJANIN DÜŞTÜĞÜ EV KAFE OLUYOR
İNGİLİZ AJANIN DÜŞTÜĞÜ EV KAFE OLUYOR
İNGİLİZ AJANIN DÜŞTÜĞÜ EV KAFE OLUYOR
İNGİLİZ AJANIN DÜŞTÜĞÜ EV KAFE OLUYOR
İNGİLİZ AJANIN DÜŞTÜĞÜ EV KAFE OLUYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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