İngiliz ajan Mesurier'in ölüm nedeni belli oldu
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İngiliz ajan Mesurier'in ölüm nedeni belli oldu

Beyoğlu'nda ölü bulunan İngiliz ajan James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümüne ilişkin hazırlanan adlı tıp raporunda ölümün, 'Göğüs ve yüzde bulunan kemik kırığı ve büyük damar hasarına bağlı iç kanamadan olduğu' belirtildi.

16.12.2019 14:50 | Son Güncelleme: 16.12.2019 14:50
İngiliz ajan Mesurier'in ölüm nedeni belli oldu

Beyoğlu'nda ölü bulunan İngiliz ajan James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümüne ilişkin hazırlanan adlı tıp raporunda ölümün, 'Göğüs ve yüzde bulunan kemik kırığı ve büyük damar hasarına bağlı iç kanamadan olduğu' belirtildi.

(İHA)

Kaynak: İHA
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