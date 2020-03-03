İngiliz ajan James Gustaf Edward Le Mesurier'ın ölümüne ilişki yürütülen soruşturmada "yüksekten...
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İngiliz ajan James Gustaf Edward Le Mesurier'ın ölümüne ilişki yürütülen soruşturmada "yüksekten...

İngiliz ajan James Gustaf Edward Le Mesurier'ın ölümüne ilişki yürütülen soruşturmada "yüksekten düşme neticesinde ölüm" gerekçesiyle takipsizlik kararı verildi.

03.03.2020 11:59 | Son Güncelleme: 03.03.2020 11:59
İngiliz ajan James Gustaf Edward Le Mesurier'ın ölümüne ilişki yürütülen soruşturmada

İngiliz ajan James Gustaf Edward Le Mesurier'ın ölümüne ilişki yürütülen soruşturmada "yüksekten düşme neticesinde ölüm" gerekçesiyle takipsizlik kararı verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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