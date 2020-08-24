ING, yapay zekayla müşterilerin finansal işlemlerini yazışarak yapmalarını sağlıyor Dijital bankacılık stratejisiyle faaliyet gösteren ING Türkiye, yazışmalı bankacılık asistanı INGo ile müşterilerin finansal işlemlerini sadece yazışarak zahmetsizce yapabilmesini sağlıyor.

Dijital bankacılık stratejisiyle faaliyet gösteren ING Türkiye, yazışmalı bankacılık asistanı INGo ile müşterilerin finansal işlemlerini sadece yazışarak zahmetsizce yapabilmesini sağlıyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, pandemi dönemi ile birlikte yoğunlaşan mobil ve internet bankacılığı kullanımının da etkisiyle INGo, 15 Mart-15 Ağustos tarihleri arasında 10 milyonu aşkın mesaj aldı.

Yapay zeka ve NLP destekli INGo, virman, kredi hesaplama ve başvuru gibi finansal işlemleri gerçekleştirebiliyor, müşteriler diledikleri an INGo aracılığıyla canlı desteğe bağlanıp işlemlerine danışmanla devam edebiliyor.

Müşterilerine her zaman, her yerden kolay ve zahmetsiz finansal çözümler sunma hedefiyle faaliyet gösteren ING Türkiye, dijital bankacılık stratejisi doğrultusunda robot teknolojileri ve yapay zeka kullanımını güçlendiriyor. Bu kapsamda devreye aldığı yazışmalı bankacılık asistanı INGo ile müşterilerin finansal işlemlerini sadece yazışarak yapabilmelerini sağlayan ING Türkiye, 15 Mart-15 Ağustos tarihleri arasında INGo aracılığıyla 10 milyonu aşkın mesaj aldı.

"Dijital bankacılık stratejimizi güçlendirerek sürdüreceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, dijital bankacılık stratejisini güçlendirerek sürdürme hedefleri doğrultusunda yapay zeka destekli ürün ve hizmetlerini çeşitlendireceklerini belirtti.

Dijital bankacılığı hizmet aracı olmanın ötesinde konumlandırdıklarını belirten Gökgöz, "Dijital bankacılığı müşterilerimiz ile ilişkilerimizin derinleşmesi ve müşteri bağlılığının artmasında en önemli güçlerden biri olarak görüyor, veri bilimi, robot teknolojileri ve yapay zekayı odağımıza alıyoruz. Yapay zeka ve NLP destekli yazışmalı bankacılık asistanımız INGo, bu doğrultuda geliştirdiğimiz teknolojilerden biri. Önümüzdeki süreçte, yapay zeka destekli ürün ve hizmetlerimizi çeşitlendirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

7/24 bankacılık işlemleri ve finansal hizmetler sunan INGo'ya iki yılda 27 milyon mesaj

ING müşterisi olsun olmasın, herkesin yararlanabildiği INGo'ya, devreye alındığı Temmuz 2018'den itibaren toplam 27 milyon mesaj geldi. Bankacılık işlemlerini 7/24 yazışarak anında çözümlemeye olanak tanıyan INGo üzerinden yapılabilen işlemler arasında kredi başvurusu ve ödemeleri, mevduat getirisi hesaplama, virman, hesap ayrıntılarının takibi, kartı geçici olarak kapatma, pasif hesapları aktifleştirme, kartı internet alışverişine veya yurt dışı kullanımına açma, şifre işlemleri, internet şubesi kullanımı için cep telefonuna şifre alma, 14 farklı para biriminin Türk Lirası karşılığındaki değerinin hesaplanması, en yakın ATM ve şube hakkında bilgi yer alıyor. Üstelik kullanıcılar yapmak istedikleri işlemi başka bir sayfaya gitmek zorunda kalmadan INGo konuşma penceresi içerisinden kolay ve zahmetsiz bir şekilde gerçekleştirebiliyor.

ING Mobil ve internet bankacılığı üzerinden kullanılabilen INGo, canlı desteğe direkt geçiş yapmayı da sağlıyor. Kullanıcılar farklı bir işlem yapmak, işlemlerine bir danışmanla devam etmek veya danışmandan fikir almak istediklerinde, 08.00-00.00 saatleri arasında INGo üzerinden hızla ING danışmanına bağlanabiliyor.

Kaynak: AA