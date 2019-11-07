ING Türkiye, "olimpik kızların" hikayelerini sahneye taşıdı

07.11.2019 11:54 | Son Güncelleme: 07.11.2019 11:54

Brand Week İstanbul 2019'da düzenlenen Ezber Bozan Kadınlar panelinde ING Türkiye'nin desteğiyle Türkiye'yi Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda temsil etmek için mücadele eden "olimpik kızlar", katılımcılara ilham veren hikayelerini anlattı.

ING Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, müşterilerine her zaman, her yerden, kolay ve zahmetsiz hizmet sunabilmek hedefiyle faaliyet gösteren ING Türkiye, Brand Week İstanbul 2019 etkinliğinde Fark Yaratan Kadınlar Ana Sponsoru oldu.

Brand Week alanındaki ING Women Empowerment Lounge'ta da 3 gün boyunca toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik etkinlikleri de içeren iş birliği kapsamında Brand Week'in ilk gününde ana sahnede Ezber Bozan Kadınlar paneli düzenlendi.

Panelde ING Türkiye'nin Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) iş birliğiyle destek verdiği Olimpik Kızlar, katılımcılarla Tokyo 2020 Olimpiyatları yolunda ilham veren hikayelerini paylaştı.



"Engelleri aşan rol model kadınlar yeni nesillere ilham veriyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Türkiye Genel Müdürü Pınar Abay, cinsiyet eşitliğine verdikleri desteği Olimpik Kızlar'a "Bastırın Kızlar" diyerek taçlandırıyor olmaktan duydukları memnuniyeti kaydetti.

Abay, "İş hayatı da dahil olmak üzere hayatın her alanında ilklere cesaret eden, konfor alanından çıkan, önyargıları, engelleri aşan rol model kadınlar olması, kendisinden sonra geleceklere ilham vermesi açısından çok kritik öneme sahip. Bir başarının mümkün olduğunu, o başarının değer bulduğunu görmek yeni nesillere yeni başarılar kazanmaları yolunda cesaret veriyor." ifadelerini kullandı.

Kadın sporcuların başarıları ile gündem yaratmaları, ön plana çıkmaları, yıllar boyu sürecek yepyeni mücadeleler için ilham kaynağı olduğunu belirten Abay, ING Türkiye olarak Tokyo 2020 Olimpiyatları'na katılmak için mücadele eden kadın sporcuları desteklemeye devam edeceklerini bildirdi.

Modern Pentatlon sporunda dünya rekortmeni İlke Özyüksel ise, bebekliğinde mücadele ettiği damar hastalığı sonrası kazandığı mücadele gücünü spor hayatına yansıttığını kaydederek, "Türkiye'de olmayan bir sporun gelişmesine tanıklık ettim. Bu sporda genç kadınlar dünya rekorunu kırarak pek çok altın madalya kazandım. Sporumda öncü olmam çalışma azmimi artırıyor." ifadelerini kullandı.

4 yaşından beri jimnastik yapan, Türkiye adına yarışan en genç sporcu olma unvanı kazanan Tutya Yılmaz da, "Milli sporcu olmak, bu ülkeye hizmet etmek benim için şeref, hayatım boyunca bu gururu onurla taşıyacağım. Elimden gelenin en iyisini yapmak, benden sonra bu yolda yürümenin hayalini kuranlara ilham verebilmek en büyük motivasyonum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA