ING Türkiye - Kent tasarrufunda vadeli mevduat payı yükseldi

20.08.2019 12:59

– ING Türkiye'nin hazırladığı "Türkiye'nin Tasarruf Eğilimleri Araştırma" sonuçlarına göre, kentsel nüfusta tasarruf yapanlar arasında TL cinsi vadeli hesapları tercih edenlerin oranı, birinci çeyrekteki yüzde 30 düzeyinden ikinci çeyrekte yüzde 36'ya yükseldi.

ING Türkiye, Türkiye'de kentsel yerleşim yerlerinde yaşayan yetişkin bireylerin tasarruf eğilimlerini izlemek amacıyla IPSOS işbirliğiyle 2011 yılının Ekim ayından bu yana yaptığı Türkiye'nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması'nın (TTEA) 2019 ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı. Buna göre, tasarruf sahipliği oranı bir önceki çeyreğe göre 0.8 puan gerileyerek yüzde 13.4'e indi. ING açıklamasına göre bu gerilemede kurların seyri ve enflasyondaki olumlu gelişmelerin "ihtiyat saikiyle tasarruf etme ihtiyacı"nda düşüş yaratması ve belirgin hale gelen gelir yetersizliği etkili oldu.

Gelecek üç ay içinde tasarruf yapacağını söyleyenler arttı

Araştırma sonuçlarına göre, tasarruf edenler içinde düzenli tasarruf yapanların oranı yüzde 63'ten yüzde 70'e yükselirken, yakın gelecekte tasarruf etmeyi planlayanlar içinde "üç ay içinde" tasarruf yapacağını belirtenlerin oranı yüzde 11'den yüzde 14'e yükseldi. Tasarruf edememe nedenleri geçen çeyrekle aynı kalırken, "yeterli geliri olmadığı için" tasarruf edemediğini belirtenlerin oranı bu dönem de yüzde 80 oldu. Çocuklu bireyler arasında gelecek üç ay içinde tasarruf etmeyi planlayanların oranı yılın ikinci çeyreğinde yüzde 13 düzeyinde kalırken, bu oran çocuksuz bireylerde yüzde 8.0'den yüzde 15'e yükseldi.

Araştırmaya göre bu dönemde bireysel emeklilik fonlarına tasarruf yapanların oranı yüzde 32'den yüzde 28'e gerilerken, yastık altı altın ve nakit tasarruflar da yüzde 24'ten yüzde 19'a geriledi. Buna karşın TL cinsi vadeli hesapların payı artarak yüzde 30'dan yüzde 36 düzeyine yükseldi. Döviz vadeli hesap aracını tercih edenlerin oranı da bu dönemde yüzde 6.0'dan yüzde 13'e yükseldi.

"Tasarruf etme eğilimini destekleyen ürün ve hizmetler geliştiriyoruz"

ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Alper Gökgöz, sonuçlara ilişkin yaptığı değerlendirmede, tasarruf sahipliğinin sürdürülebilir büyüme için önemine işaret ederek, tasarruf etmenin bir alışkanlık olduğunu ve ikinci çeyrekte düzenli tasarruf edenlerde gözlenen artışın Türkiye adına memnuniyet verdiğini söyledi. Gökgöz, şu yorumu yaptı:

"Bu hedef paralelinde ING Türkiye'nin geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği tasarruf odaklı yenilikçi programı Turuncu Ekstra, yılın ikinci çeyreğinde birinci yaşını geride bırakırken 550 bin müşteriye ulaştı. Turuncu Ekstra programının bireysel müşterilerinin birikimlerine sunduğu yüzde 2.0 ek faiz, dijital kanallarda ücretsiz havale ve EFT, ATM'lerden ücretsiz para çekimi gibi avantajların yanı sıra indirimli alışveriş ayrıcalıklarından faydalanan Turuncu Ekstra müşterileri, toplamda 40 milyon liranın üzerinde tasarruf yaptı" dedi. (Fotoğraflı)

Kaynak: DHA

- İstanbul