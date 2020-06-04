ING Türkiye Genel Müdürlüğüne Alper Gökgöz atandı
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ING Türkiye Genel Müdürlüğüne Alper Gökgöz atandı

ING Türkiye Genel Müdürlüğü görevine, bankada Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Alper Gökgöz getirildi.

ING Türkiye Genel Müdürlüğüne Alper Gökgöz atandı
04.06.2020 12:57 | Son Güncelleme: 04.06.2020 13:18

ING Türkiye Genel Müdürlüğü görevine, bankada Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Alper Gökgöz getirildi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, ING Türkiye'nin yeni Genel Müdürü Alper Gökgöz oldu. ING Türkiye'ye 2012 yılında katılan ve bugüne kadar Bireysel Bankacılık içerisinde farklı yönetici görevleri üstlenen Gökgöz, 1 Ocak 2018'den bu yana Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

ING Türkiye'nin dijital bankacılığı odağına alan dönüşüm sürecine önemli katkılar sunan Gökgöz, dijital kanalların en yeni teknolojilerle müşteri odaklı dönüşümüne liderlik etti.

ING Türkiye'nin sektördeki müşteri memnuniyeti en yüksek, önde gelen dijital bankalardan biri haline gelmesini sağlayan Gökgöz, aynı zamanda sektörde örnek teşkil edecek pek çok ilke imza atılan stratejik iş ortaklıkları iş modelinin de başarıyla büyümesinde etkin rol oynadı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunu olan Gökgöz, işletme yüksek lisans diplomasını Harvard Business School'dan aldı ve son olarak Stanford Üniversitesi'nde Yönetici Liderlik programını tamamladı.

Alper Gökgöz, ING Grubu'nda Hollanda, Belçika ve Lüksemburg (Pazar Liderleri Bölgesi) ülkelerinden sorumlu Global İcra Kurulu Üyesi olarak atanan Pınar Abay'dan boşalan koltuğu devralmış olacak.

Gökgöz, 40'ın üzerinde ülkede faaliyet gösteren ING Grubu içerisinde Türkiye'nin de bağlı olduğu Rekabetçi ve Büyüme Odaklı Ülkeler Başkanı Aris Bogdaneris'e bağlı olarak çalışacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aris Bogdaneris, "Türkiye'de gerçekleştirdiğimiz başarılı dönüşüm sürecine Alper Gökgöz'ün büyük katkısı oldu. Dijital bankacılık stratejisiyle güçlenmeyi hedeflediğimiz Türkiye'de, Gökgöz'ün bu alandaki deneyiminin bundan sonrası için de önemli değer yaratacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Alper Gökgöz ise ING ailesinin 8 yıldır parçası olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Kişisel ve profesyonel hayatımda önemli bir yere sahip olan ING Türkiye'ye yeni dönemde liderlik edeceğim için büyük heyecan ve gurur duyuyorum. Çalışma arkadaşlarımla beraber ING Türkiye'nin başarı hikayesini çok daha ileri bir noktaya taşıyacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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