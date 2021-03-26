ING Türkiye'den yurt dışına üst düzey atama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

ING Türkiye'den yurt dışına üst düzey atama

Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu - Haberler | Ekonomi
ING Türkiye'den yurt dışına üst düzey atama

2012 yılından bu yana ING Türkiye'de çeşitli görevler üstlenen ve son olarak 2015 yılından itibaren ING Türkiye Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Bahadır Şamlı, ING Belçika'ya CIO olarak atandı.

Son Dakika: AB Liderler Zirvesi'nin ardından Türkiye açıklaması: İş birliğini geliştirmeye hazırız
Son Dakika: AB Liderler Zirvesi'nin ardından Türkiye açıklaması: İş birliğini geliştirmeye hazırız

2012 yılından bu yana ING Türkiye'de çeşitli görevler üstlenen ve son olarak 2015 yılından itibaren ING Türkiye Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Bahadır Şamlı, ING Belçika'ya CIO olarak atandı.

ING Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, 15 Nisan tarihinden itibaren geçerli olacak atamayla birlikte Şamlı, ING Belçika'nın teknoloji alanındaki çalışmalarına liderlik edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, Bahadır Şamlı'nın yeni görevinden memnuniyet duyduğunu belirterek, "ING olarak bugüne kadar çok önemli işlere imza attık, ancak ürün ve hizmetlerimiz kadar insan sermayemizle de ING Grubu içindeki yükselişimizi sürdürüyoruz. ING Türkiye, bugün global roller için yetenek havuzu haline gelmiş durumda. İçimizden başarılı bir liderin daha ING'nin en önemli ülkelerinden birinde aldığı bu görev için gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum."

Açıklamada Şamlı'nın öz geçmişi hakkında şu bilgilere yer verildi:

"Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Bahadır Şamlı, Özyeğin Üniversitesi'nde İşletme yüksek lisansını tamamladı. İş yaşamında bankacılık başta olmak üzere pek çok sektörde entegrasyon ve dönüşüm projelerine imza atan Şamlı, 2012 yılında ING Türkiye ekibine Temel Bankacılık Uygulama Geliştirme Grup Müdürü olarak katıldı. 2015 yılından bu yana Teknoloji Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdüren Şamlı, ING Türkiye'nin dijital dönüşümüne katkı sağlayan projelere liderlik ederek dijitalleşme stratejisinde rol oynadı/ dijitalleşme stratejisine katkıda bulundu. Şamlı yeni görevinde bilgi teknolojileri, dijitalleşme ve bankacılık alanındaki deneyim ve uzmanlığını ING Belçika'ya taşıyacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vladimir Putin Numan Kurtulmuş Mehmet Özhaseki Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Binnur Kaya Demet Akalın Aleyna Tilki Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ozan Tufan Ersun Yanal Fatih Terim Aykut Kocaman Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ING Türkiye'den yurt dışına üst düzey atama - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 12:36:08. #1.15#
title