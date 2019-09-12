ING Türkiye'den yeni uygulama

12.09.2019 11:33

ING Türkiye'nin hayata geçirdiği tasarruf odaklı yenilikçi programı Turuncu Ekstra, ihtiyaç kredisinde yeni bir uygulama ile ING müşterilerinin ödediği kredi taksitlerini düşürüyor.



ING Türkiye, Turuncu Ekstra programı kapsamında ihtiyaç kredisi taksit tutarını düşüren bir uygulamayı hayata geçirdi. Yapılan açıklamaya göre ING, müşterilerinin ödediği kredi taksitlerini düşürecek.



Turuncu Ekstra kapsamında ihtiyaç kredisinde nakit iade avantajı ile düşük faiz yansımasının finans sektöründe ilk kez hayata geçtiğini ifade eden ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Alper Gökgöz, "Turuncu Ekstra'da odağımız tamamen müşteri istek ve beklentileri. Müşterilerimize yepyeni avantajlar sağlamak için inovatif ürün ve hizmetler geliştiriyor, sektörde ilk olan uygulamaları hayata geçiriyoruz" dedi.



Turuncu Ekstra ile müşterilere yeni ve çok avantajlı hizmet ve çözümler sunmaya devam edeceklerinin altını çizen Gökgöz, "Turuncu Ekstra ile sunduğumuz birikimlere ek faiz, ücretsiz bankacılık işlemleri, indirimler ve nakit iade avantajı ile hem müşterilerimizin kişisel bütçesine hem de ülkemiz ekonomisine katkı sağlıyor olmaktan memnunuz" değerlendirmesinde bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA