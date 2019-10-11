ING Türkiye'den ihracatçılara ikinci kredi paketi

11.10.2019 13:51

ING Türkiye ve TİM işbirliğinde ihracatçılara sunulan avantajlı kredi paketi yenilendi. Buna göre ihracatçılara kullandırılacak euro ihracat kredisi sabit faiz oranları; 12 ay vade yüzde 2,50, 24 ay vade yüzde 2,75, 36 ay vade yüzde 2,95, rotatif faiz oranı ise euroda yüzde 1,85 olarak belirlendi.



Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve ING Türkiye ev sahipliğinde; ihracatçılara sunulan kredi paketinin yenilenen koşullarına ilişkin düzenlenen toplantıda konuşan ING Türkiye Genel Müdürü Abay, 18 Nisan'da "Türkiye ihracatla yükseliyor" diyerek TİM ile beraber çok güzel bir iş birliği açıkladıklarını belirtti.



Abay, 18 Nisan'dan bu yana ING Ailesi olarak bütün TİM üyelerini ziyaret etmeye çalıştıklarını ifade ederek, "ING'nin bankacılık stratejisi, Türkiye'nin uzun vadeli sürdürülebilir ekonomik kalkınmasında çok önemli rol oynayan ihracatın desteklenmesi üzerine" diye konuştu.



"İhracatçımıza sağladığımız avantajlara çalışanlara faydayı da ekledik"



Ülke ihracatını en çok destekleyen banka olma vizyonuyla çalıştıklarını dile getiren ING Türkiye Genel Müdürü Pınar Abay, "Sektör bağımsız olarak tüm TİM üyelerine verdiğimiz ihracat kredisinde oranları daha da avantajlı seviyelere çektik ve protokol kapsamında 6 ayda bin ihracatçıya 500 milyon euroluk kaynak sağlandığını sağlıyoruz. Yeni tesis edilen kredi limitinin de 1 milyar Euro seviyesinde. İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara gibi ihracat potansiyeli yüksek illerimizin yanı sıra Konya'dan Zonguldak'a, Elazığ'dan Trabzon'a kadar 40'ı aşkın ilimizdeki ihracatçılarımız bu kaynaktan yararlandı. Geniş bir tabana yayılan kaynak sayesinde ihracatçı firmalarımızın işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra yatırım da yaptıklarını memnuniyetle görüyoruz. Büyüyen her bir firmamızın Türkiye ekonomisine sağlayacağı katkıda pay sahibi olmak; en önemli motivasyonumuz" şeklinde konuştu.



"Hedef 1 milyar euro kredi hacmi"



TİM Başkanı İsmail Gülle toplantıda şöyle konuştu: "Geçtiğimiz Nisan ayında imzalamış olduğumuz protokolle, yüzde 2,25'ten başlayan rotatif faiz oranlarıyla en az 1 milyar dolarlık önemli bir kredi hacminin ihracatçılarımıza sağlanmasını öngörmüştük. Öngörmüş olduğumuz bu 1 milyar euroluk kredi hacminin yarısının, Nisan ayından bugüne ihracatçılarımız tarafından kullanıldığını açıklamanın gururunu yaşıyoruz. Bu protokolü imzaladığımızda, Merkez Bankası politika faizi yüzde 24 idi. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Temmuz ayında ve Eylül ayında toplamda 750 baz puanlık faiz indirimi gerçekleştirerek, bugün politika faizini yüzde 16,5 seviyelerine taşıdı. Eylül ayında enflasyonun tek haneye inmesiyle, yıl sonuna doğru faizlerde daha düşük seviyeleri görebilmemiz mümkün. Dolayısı ile protokolümüz kapsamında kullandırmayı amaçladığımız 1 milyarlık kredi hacmine kısa sürede ulaşılacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA