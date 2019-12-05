ING Türkiye'den gönüllülük projelerine destek

05.12.2019 16:18 | Son Güncelleme: 05.12.2019 16:34

ING Türkiye, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü'nü, çalışanlarını projelerine gönüllü arayan sivil toplum kuruluşları ile buluşturduğu bir organizasyonla kutladı.

ING Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, ING Türkiye Genel Müdürlüğü'nde yapılan toplantıda 12 sivil toplum kuruluşu, destek aradığı sosyal sorumluluk projelerini ING çalışanları ile buluşturarak ING'li gönüllüleri projelerine dahil etti.

Adım Adım projesi ile Türkiye'de bireysel bağışçılığı geliştiren özgün bir model geliştiren, Açık Açık Derneği'nin kurucuları arasında yer alan Renay Onur, düzenlenen toplantıda, ING Türkiye çalışanlarına gönüllülük projelerinde yer almanın sürdürülebilir bir gelecek için önemini vurguladığı bir konuşma yaptı.

Organizasyon kapsamında, Türk Eğitim Vakfı (TEV), Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı (TOÇEV), Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG), Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı, Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı, Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF), Ahtapot Gönüllüleri, Bilim Kahramanları Derneği, Sosyal Güçlendirme için Spor ve Beden Hareketi Derneği (BOMOVU), Down Sendromu Derneği (DSD) ve Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) gönüllülük projelerini ING Türkiye çalışanlarına tanıtma imkanı buldu.

Düzenlenen buluşma sonrası pek çok ING Türkiye çalışanı, gönüllülük projelerinde yer almak üzere gönüllü oldu.

"Bireyleri topluluk haline getiren, sorunlarına beraber çözüm bulmaktır"

5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü kapsamında ING Türkiye çalışanlarına bir konuşma yapan Renay Onur, şunları kaydetti:

"Bireyleri topluluk haline getiren, güçlendiren en önemli özellikleri sorunlarına beraber çözüm bulmaktır. Aynı toprakları paylaşıp aynı havayı soluduğu insanların ve canlıların sorunlarını çözmek için girişimde bulunmayan, buna zaman ayırmayan bireylerin topluluk olma ihtimali yoktur. Ailemizden daha fazla zaman geçirdiğimiz kurumların liderlerinin gönüllülük konusunda çok önemli sorumlulukları olduğuna inanıyorum. Kurumlar içinde yaygınlaştırılan bu çalışmalar ile kurum çalışanları daha bilinçli, dünyaya daha faydalı bireyler olacaklardır. Sorunlara çözüm bulmak için gönülden ve heyecanlı bir şekilde çalışmak, girişimcilerin en önemli özelliğidir. Bu şekilde organize gönüllülük faaliyetleriyle kurum çalışanları daha mutlu olur, aidiyetleri yükselir ve verimlilikleri artar. Kişinin etrafında gördüğü sorunlardan şikayet etmeyi bırakıp yaratıcı çözümler üretmesi kurumları ve toplumu değiştirir, dönüştürür."

Kaynak: AA