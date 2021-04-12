ING Türkiye'den emeklilere promosyon
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ING Türkiye'den emeklilere promosyon

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
ING Türkiye'den emeklilere promosyon

ING'nin emeklilere özel kampanyası ile maaşını bu bankadan alan emeklilerin, koşulsuz 1.000 TL'ye varan nakit promosyonu imkanından yararlanabildiği, 30 Nisan'a kadar nakit promosyon alan mevcut ve yeni emekli maaş müşterilerinin kampanyadan faydalanabildiği açıklandı.

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ING'nin emeklilere özel kampanyası ile maaşını bu bankadan alan emeklilerin, koşulsuz 1.000 TL'ye varan nakit promosyonu imkanından yararlanabildiği, 30 Nisan'a kadar nakit promosyon alan mevcut ve yeni emekli maaş müşterilerinin kampanyadan faydalanabildiği açıklandı.

ING Türkiye, emekli maaş müşterilerine özel imkanlar sunuyor. Bankanın emeklilere özel kampanyası ile maaşını ING'den alan müşteriler, koşulsuz 1.000 TL'ye varan nakit promosyondan yararlanıyor. Maaşını bankaya taşıyan emekliler ise ihtiyaç kredilerini kredi tahsis ücreti olmadan kullanıyor.

30 Nisan'a kadar nakit promosyon alan müşteriler kampanyadan yararlanabiliyor

Verilen bilgiye göre, emekli maaşını 3 yıl boyunca ING Türkiye'den alma taahhüdü veren ve nakit promosyon ödemesi alan mevcut ve yeni emekli maaş müşterileri kampanyadan yararlanabiliyor. Emekli maaşını bankadan almaya başlayanlar 1 aylık toplam gelir/aylık tutarları; bin 500 TL'ye (bin 500 TL hariç) kadar ise 675 TL, bin 500 TL - 2 bin 500 TL (2 bin 500 TL hariç) arası ise 850 TL, 2 bin 500 TL ve üzeri ise bin TL nakit promosyon ödemesi alıyor. 25 Şubat - 30 Nisan tarihleri arasında nakit promosyon alan müşteriler kampanyadan faydalanabiliyor. Yeni emekliler banka tercihlerinde ING'yi seçip kampanyaya başvuruda bulunabiliyor. Maaşını bankaya taşımak isteyen emekliler ise şubeye gitmeden, e-Devlet üzerinden banka değişikliği işlemi gerçekleştirebiliyor ya da bankanın şubelerine giderek sadece nüfus cüzdanıyla emekli maaşını bankaya taşıyabiliyor. Nakit promosyon başvuru işlemleri ise bankanın Telefon Bankacılığı ve bankanın şubeleri aracılığı ile yapılabiliyor.

"Emekli müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun çözümler üreterek hayatlarını kolaylaştırmayı amaçlıyoruz"

Müşterilerine her zaman, her yerden, kolay ve zahmetsiz hizmet sunabilmek hedefiyle faaliyet gösterdiklerini belirten ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ozan Kırmızı, "Emekli müşterilerimizin finansal ihtiyaçlarına uygun çözümler üreterek ve ayrıcalıklı hizmetler sunarak onların hayatını kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda sunduğumuz ürünlerden biri olan Destek Hesap ile müşterilerimize maaş gününü beklemeden, hesaplarında para olmasa bile nakit çekebilme imkanı tanıyoruz. Aynı zamanda, Türkiye İş Bankası ve Akbank iş birliği ile 12 binden fazla ATM'yi müşterilerimizin hizmetine sunuyoruz. Yeni kampanyamız ile emekli müşterilerimize sağladığımız ayrıcalıklara bir yenisini daha ekledik ve 1.000 TL'ye varan promosyon imkanı sunduk. Emekli müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmak için onların ihtiyaçlarına özel hizmetler geliştirmeye devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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