ING Türkiye'den 1,6 milyar TL net kar

01.11.2019 19:38

ING Türkiye'nin yılın 9 ayında vergi öncesi net karı 1 milyar 684 milyon TL oldu.

ING Türkiye, 2019 yılı ilk dokuz aylık konsolide finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, ING Türkiye'nin yılın 9 ayında konsolide aktif toplamı 64,9 milyar TL, vergi öncesi karı ise 1 milyar 684 milyon TL olarak gerçekleşti.

Üçüncü çeyrek sonu itibarıyla öz kaynakları 8,4 milyar TL, sermaye yeterlilik oranı ise yüzde 25,43 olarak gerçekleşen banka, yılın ilk 9 ayında ekonomiye 38,7 milyar TL'si nakdi olmak üzere toplam 47,1 milyar TL'lik kredi desteği sağladı. Bankanın mevduat hacmi ise 37,1 milyar TL'ye yükseldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Türkiye Genel Müdürü Pınar Abay, "Mükemmel müşteri deneyimini hedefleyen uygulamaların yanı sıra toplumsal yatırımlarımızı da sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

ING Türkiye olarak gelişen teknolojilerle mobil bankacılığın sunduğu yeni fırsatları müşteriler için fark yaratacak uygulamalara dönüştürdüklerini belirten Abay, bu dönemde de mükemmel müşteri deneyimine sürekli yatırım yapmaya devam ettiklerini aktardı.

Abay, bu konudaki son örneklerden bir tanesinin hayata geçirdikleri Lokasyon Bazlı ATM Masrafsızlık uygulaması olduğunu bildirdi.

Sektörde öncü olacak bu uygulama ile ING Mobil'de Şube ATM Bulucu'ya giriş yaparak 1 kilometre yakında ING ATM'si bulamayan müşterilerin yakınındaki tüm diğer banka ATM'lerinden ücretsiz para çekebildiğini dile getiren Abay, "ING Türkiye olarak sürdürülebilirlik de ana odaklarımızdan biri. Geçtiğimiz dönemde sürdürülebilirlik anlayışıyla fark yaratacak bir projeye imza attık ve Kahramanmaraş Operasyon ve Çağrı Merkezi'nin çatısındaki 2 bin metrekarelik alanda güneş enerjisi santrali kurmak için yatırıma başladık. Bu santral tamamlandığında, kullandığımız elektriğin yüzde 30'unu güneşten üretiyor olmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ING Türkiye'nin bu dönemde toplumsal cinsiyet eşitliği alanında da önemli bir yatırıma imza attığını kaydeden Pınar Abay, şu ifadeleri kullandı:

"ING, yılın üçüncü çeyreğinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin güçlenmesine ve kadının ekonomiye eşit katılımına verdiği destek paralelinde Türk Eğitim Vakfı (TEV) ile işbirliğine imza attı. ING Eşit Gelecek Fonu adıyla oluşturulan burs fonu ile mühendislik eğitimi alan kız öğrencilerimize destek sağlayacak olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. ING Türkiye olarak sürdürülebilirliğe ve toplumsal cinsiyet eşitliğini güçlendirmeye yatırım yapmaya önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz."

Kaynak: AA