Ing Taksitmaksit'i Uygulamaya Aldı

ING Bank, yeni nesil çözümlerini çeşitlendirerek, müşterilerinin ING Mobil üzerinden istedikleri ürünü tamamen dijital süreçlerle ve ihtiyaç kredisi kullanarak satın almasını sağlayacak TaksitMaksit'i uygulamaya aldı. Bankanın yeni mobil çözümü TaksitMaksit ile ING'liler artık, bankanın iş ortakları kapsamındaki firmaların ürünlerini mağazaya gitmeden ING Mobil üzerinden krediyle satın alabilecek.

ING Bank, yeni nesil ürün ve çözümlerine bir yenisini ekleyerek TaksitMaksit'i uygulamaya aldı. Bankadan yapılan açıklamada; TaksitMaksit ile ING'liler artık ihtiyaçları olan ürünleri mağazaya gitmeden, ING Mobil uygulaması üzerinden inceleyip satın alabilecek ve seçtikleri ürünler için kısa sürede ve tamamen dijital bir süreçle ihtiyaç kredisi kullanabilecek. TaksitMaksit üzerinden yapılacak alışverişlerde, müşterilerin ürün teslimatı için gerekli bilgiyi girmesinin ardından kredi süreci başlayacak ve sürecin olumlu sonuçlanması ile birlikte müşteriler ürünü satın almış olacaklar.

TaksitMaksit ile akıllı telefon sahibi olunabilecek

TaksitMaksit'in özellikle akıllı telefon gibi teknolojik cihaz finansmanını kolay ve zahmetsiz hale getireceğini ve bu kapsamda ilk iş ortaklarının Huawei ve Türkiye'deki önemli distribütörlerden biri olan KVK olduğunu belirten ING Bank Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Alper Gökgöz, "Yeni mobil çözümümüz TaksitMaksit sayesinde müşterilerimiz artık istedikleri teknoloji ürünlerine mobil uygulamamız üzerinden, kolaylıkla sahip olabilecekler. Önümüzdeki süreçte uygulamamıza teknolojik ürünlerin yanı sıra diğer ürün grupları ve dünyaca ünlü markalar eklenmeye devam edecek" dedi.

Gökgöz, TaksitMaksit'i, mağaza içi ürün finansmanının uçtan uca dijitalleştirilmiş bir müşteri deneyimi sunan bir versiyon olarak kurguladıklarını belirterek, bu kurguyu mobil uygulamaya başarıyla taşıdıklarını kaydederek, "ING Bank olarak, yeni nesil bankacılıkta öncü olma vizyonumuzla bu alanda yeni ürün ve hizmetler sunmayı, mevcut ürün ve hizmetlerimizi ise geleceğin bankacılığı anlayışımızla yeni özelliklerle geliştirmeyi sürdürecek, müşterilerimize her zaman, her yerden ve kolay bankacılığın keyfini yaşatmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA