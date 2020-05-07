ING İnovasyon Merkezi'yle Silikon Vadisi'ne açılacak startup belli oldu

ING Türkiye'nin startup ekosistemini güçlendirmek amacıyla düzenlediği hızlandırma programının kazananı Monday Hero ekibi oldu.

ING Türkiye'nin startup ekosistemini güçlendirmek amacıyla düzenlediği hızlandırma programının kazananı Monday Hero ekibi oldu.

ING Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, ING İnovasyon Merkezi tarafından yürütülen, MVP 1.0 ve daha ileri aşama girişimlerin kabul edildiği hızlandırma programını, mobil uygulamalardaki yazılım geliştirme sürecinde yapılan tasarımları koda dönüştürerek tasarım sonrası başlayan geliştirmede süre ve maliyeti yüzde 30 düşüren Monday Hero ekibi kazandı.

Ekipten bir kişi, büyük ödül olarak Kaliforniya'daki Draper Üniversitesi'nin 5 haftalık Hero Training Programı ile Silikon Vadisi'ne gidecek. Katılım, Draper Üniversitesi tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle programın iptal edilmemesi halinde gerçekleşecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Türkiye Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Bahadır Şamlı, ING Türkiye'nin bankacılık lisansına sahip bir teknoloji şirketi olarak konumlandığını ve çalışmalarını bu doğrultuda şekillendirdiklerini belirtti.

Şamlı, şunları kaydetti:

"Bu süreçte özellikle ekosistemin gelişimine büyük değer katacağına inandığımız fintech'ler ve startup'lar ile iş birlikleri yapıyor; sağladığımız eğitimlerle gelişimlerine katkı sunuyoruz. Hızlandırma programını da bu bakış açısıyla düzenledik. Sektör için bir laboratuvar haline gelen ve girişimcilerin en büyük destekçisi olmasıyla gurur duyduğumuz ING İnovasyon Merkezi'nde, çok sayıda başvuru arasından titizlikle seçtiğimiz ekiplerle çok keyifli ve verimli bir dönem geçirdik. Ekiplerimiz bu süreçte projelerini geliştirirken yenilikçi fikirleriyle bizlere de ilham verdiler. Hem hızlandırma programını kazanan Monday Hero hem de son ikiye kalma başarısını gösteren Moovbuddy ekibini kutluyorum. İki ekibin de çok başarılı olacaklarına ING Türkiye olarak tüm kalbimizle inanıyoruz. Bu program ayrıca Türkiye'de startup'lara destek verildiği takdirde ne denli başarılı sonuçlar elde edildiğini bir kez daha gösteriyor."

Mobil uygulama yazılımlarının geliştirilmesi Monday Hero ile kısalıyor

Verilen bilgiye göre, ocak ayında duyurulan hızlandırma programına başvuran 100'ü aşkın startup arasından seçilen 10 takım, ilk etapta bir haftalık eğitim programına alındı. Temel girişimcilik, pazarlama ve büyüme stratejilerini de içeren bir eğitim alan girişimcilerin arasından yapılan değerlendirme sonucu iki ekip belirlendi ve bu ekipler 1,5 ay süren kapsamlı bir eğitim gördü.

Mentorluk, networking ve potansiyel iş birlikleri gibi fırsatlar da sunulan ekiplere ayrıca, ürünlerini daha hızlı geliştirmeleri için ING Türkiye tarafından 5 bin dolarlık sponsorluk desteği sağlandı. Programın sonunda sunumları gerçekleştiren iki ekip arasından kazanan ise Monday Hero oldu.

İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği'nden mezun Nazlı Temurtaş ve Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'nden mezun Burcu Geneci tarafından kurulan Monday Hero, mobil uygulamalar için hazırlanan tasarımları otomatik olarak koda çevirerek yazılım geliştirme sürecini kısaltan bir yazılım geliştirici platformu sunuyor.

Saas olarak hizmet veren Monday Hero, freemium (ücretsiz premium) modeline sahip. Kullanıcılar, ilk projelerini ücretsiz olarak oluşturup platformu tüm özellikleriyle kullanabiliyor. Bir yıl önce kurulan girişim, ABD ve İngiltere pazarında kalıcı stratejilerle daha fazla yayılmayı ve platforma cross-platform desteklerini de katarak yazılımı daha fazla firma ve yazılımcıya ulaştırmayı hedefliyor.

Hızlandırma programı finalinde ikinci olan Moovbuddy ise fiziksel sağlığı korumaya ve tedavi etmeye yardımcı bir egzersiz uygulaması. Ofis çalışanlarının duruş bozukluklarının ve hareketsizlikten dolayı oluşan ağrılarının giderilmesine yardımcı olan birebir egzersiz programları sunan ücretsiz uygulama, 4 ayda Avrupa'dan Uzak Doğu'ya kadar dünyanın pek çok bölgesinden 20 bin aktif kullanıcıya erişti.

Kaynak: AA