ING'den Entegre İklim Raporu

Sürdürülebilir ve sorumlu bankacılık temelleri üzerine inşa edilen iş modeli, ekonomik, çevresel ve toplumsal sürdürülebilirliğe öncelik veren ING Grubu, iklim eylemi yaklaşımının tüm unsurlarını sunan ilk Entegre İklim Raporu'nu yayımladı.

ING'den yapılan açıklamaya göre, dünyanın lider finansal hizmet kuruluşları arasında yer alan ve sürdürülebilirliğe öncelik veren ING Grubu, ilk Entegre İklim Raporu'nu yayımladı. Rapor, ING finansmanının iklim değişikliği üzerindeki etkisini özetlerken, aynı zamanda kurumun kredi portföyünü küresel iklim hedefleriyle uyumlu hale getirmek için geliştirdiği Terra Yaklaşımı doğrultusunda kat ettiği yolu ve ilerlemesini de gösteriyor.

ING Grubu'nun kredi portföyünü Paris İklim Anlaşması hedefleriyle uyumlu hale getirmek için geliştirdiği Terra Yaklaşımı ile öncelikli sektörlerin iklime uyum yolunda bir yol haritası çıkarılarak iklim karnesi oluşturuluyor. Bu çerçevede ING, proje finansmanında sosyal sorumluluk ve çevre risklerini gözeterek, ilgili prensipler paralelinde hareket ediyor.

ING, ağustos ayında BM Net-Sıfır Bankacılık Birliği'ne katılarak Terra Yaklaşımı'ndaki hedeflerini yeniledi ve küresel sıcaklıklardaki artışı iki derecenin yerine 1,5 derece santigrat altında tutmayı ve 2070 yerine 2050 yılına kadar net sıfır karbon emisyona ulaşmayı içeren yeni hedeflerini açıkladı.

Bu kapsamda ING, kredi portföyünü yeni hedeflere uyumlu hale getirmek amacıyla uygulamalara başladı. ING'nin ilk Entegre İklim Raporu bu kapsamda önceki hedefler bazında ne kadar yol kat edildiğini gösteriyor.

Rapora göre ING, 2020 yılında kendi binalarında ilk kez yüzde 100 yenilenebilir elektrik kullanımına ulaştı. Terra Yaklaşımı'nda yer alan İklim Uyum Gösterge Tablosu'na göre, kapsam dahilindeki 9 sektörden 5'inde öngörülen doğrultuda ilerlemeler kaydedildi.

ING ayrıca, Uluslararası Enerji Ajansı'nın 2050 yılına kadar net sıfır karbon emisyon hedefine ulaşma senaryosuna uygun olarak, ham petrol ve gaz hedefini de güncelledi. ING bu doğrultuda kapsamında ham petrol ve gaz için sağladığı fonu 2019'dan 2025 yılına kadar yüzde 12 azaltmayı hedefliyor.

İlerleyen dönemlerde net sıfır karbon emisyon hedefine ulaşmak için ara hedefler üzerinde çalışacak olan ING, bu çalışmayı 2022 yılı sonuna kadar Terra Yaklaşımı kapsamındaki tüm sektörler için yapmayı hedefliyor.

"Gerçek değişim için, toplumun iş birliği içinde olması önemli"

Açıklamada rapora ilişkin görüşlerine yer verilen ING Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Steven van Rijswijk, "Bu rapor, iklim değişikliğinin varoluşsal tehdidine karşı ING olarak yaptıklarımızı gösteriyor. Hiç kimse bu değişimi tek başına başaramaz. Gerçek değişim için, toplumun bütün parçalarının iş birliği içinde olması gerekiyor. Şimdiden bu değişimi hızlandırdığımız durumda, gezegenimizin geleceğini ve onu miras alacak gelecek nesilleri korumak için hala zamanımız var." ifadelerini kullandı.

ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz ise "ING olarak sürdürülebilir bir dünya hedefinde bankacılık sektörünün dönüştürücü gücüne inanıyoruz. ING Türkiye olarak biz de ING Grubu'nun yaklaşımı çerçevesinde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Türkiye'de BM Sorumlu Bankacılık İlkeleri'nin uygulanmasını taahhüt eden 8 bankadan biriyiz. ING Grubu tarafından yayınlanan ilk Entegre İklim Raporu'nun bütün sektörler için örnek olacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ING entegre iklim raporunun tamamı "https://t.co/Romn5juSKt'amp=1 ." adresinden edinilebiliyor.