ING'de kurye beklemeden anında müşteri olma dönemi
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ING'de kurye beklemeden anında müşteri olma dönemi

ING'de kurye beklemeden anında müşteri olma dönemi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

ING Türkiye uzaktan müşteri olma hizmetini hayata geçirdiğini duyurdu.

ING Türkiye uzaktan müşteri olma hizmetini hayata geçirdiğini duyurdu. 1 Mayıs tarihinden itibaren isteyenlerin, bankanın uygulamasını indirerek 3 adımda bankanın müşterisi olabildiği belirtildi.

ING Türkiye, uzaktan müşteri olma hizmetini kullanıma açtı. ING'li olmak isteyenlerin, ING Mobil'de yer alan "ING'li Ol" özelliği ile şubeye gitmeden ve kurye beklemeden diledikleri yer ve zamanda bankanın müşterisi olabildiği ve Turuncu Ekstra'nın imkanlarından da yararlanabildiği belirtildi.

Uygulama üzerinden 3 adımda bankanın müşterisi olma süreci tamamlanıyor

Verilen bilgiye göre, uygulamayı indirenler, "ING'li Ol"u tıklayarak 3 adımda müşteri olma sürecini tamamlayabiliyor. Önce kısa formu dolduran kullanıcılar, ardından yönlendirmeleri takip ederek kimlik bilgilerini doğruluyor. Kullanıcılar, son adımda müşteri temsilcileriyle yapılacak görüntülü görüşmeye katılarak bankanın müşterisi olabiliyor ve bankanın müşterilerine sunduğu tüm ürün ve hizmetlerden faydalanmaya başlayabiliyor. Kullanıcıların bu özelliği kullanabilmesi için yeni çipli kimlik ve NFC (Yakın Alan İletişimi) özelliği olan bir telefonunu olması gerekiyor. Banka tarafından sağlanacak bu hizmet ile kullanıcılar, güvenlik adımlarını geçtikten sonra isterlerse bankanın müşteri temsilcisine bağlanarak müşteri olma işlemlerini tamamlayabiliyor ya da görüntülü görüşmeleri için randevu alabiliyor. Ayrıca, uygulama üzerinden bankanın müşterisi olanlar, Turuncu Ekstra'nın imkanlarından da yararlanıyor.

"İsteyenler 7/24 diledikleri yer ve zamanda bankamızın müşterisi olabiliyor"

Bankanın dijitalleşme alanında dünyanın öncü kuruluşlarından biri olduğunu aktaran ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ozan Kırmızı, şöyle konuştu: "Dijital dönüşümü stratejimizin temeline alarak, Türkiye'nin lider dijital kurumu olma hedefiyle çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. Dijital liderlik bizim için müşterilerimize en kolay ve fark oluşturan çözümü en güvenli şekilde sunmak anlamına geliyor. Dijitalleşmeyi uçtan uca bir dönüşüm olarak ele alıyor, iş süreçlerimizi de bu doğrultuda dijitalleştiriyoruz. Dijital bankacılık vizyonumuz çerçevesinde müşterilerimizin şubeden yapabildikleri tüm işlemleri dijitalden yapabilir hale gelmelerini amaçlıyoruz. Yeni geliştirdiğimiz Cebimdeki Danışman da bu yaklaşımın bir sonucu. Şimdi de stratejimizde önemli bir yere sahip olan uzaktan müşteri olma hizmetini kullanıma açtık. 7/24 sunacağımız bu hizmet ile isteyenler şubeye gitmeden diledikleri yer ve zamanda bankamızın müşterisi olabiliyor ve bankamızın sunduğu tüm ayrıcalıklardan anında faydalanmaya başlayabiliyor. Bu uygulama ile müşterilerimizin hayatlarında bankacılığın yerini en aza indirerek, kendi istedikleri, keyifle yapacakları şeylere yer ayırmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Müşterilerimize daha kolay bir bankacılık deneyimi sunmak için dijital kanallarımıza yaptığımız yatırımlarla dijitalleşmeyi etkin bir araç olarak kullanmaya devam edeceğiz." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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