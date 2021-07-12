ING Cebimdeki Danışman hizmet kapsamına sigorta ürünleri eklendi
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ING Cebimdeki Danışman hizmet kapsamına sigorta ürünleri eklendi

ING Cebimdeki Danışman hizmet kapsamına sigorta ürünleri eklendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Görüntülü görüşme teknolojisi ile dijitale insan dokunuşu getiren ING Türkiye, Cebimdeki Danışman hizmetinin kapsamını geliştirerek yeni özellikler ekledi.

Görüntülü görüşme teknolojisi ile dijitale insan dokunuşu getiren ING Türkiye, Cebimdeki Danışman hizmetinin kapsamını geliştirerek yeni özellikler ekledi. Bankanın müşterileri, 8 Temmuz itibarıyla artık Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, Kasko, DASK ve Konut Sigortası gibi sigorta ürünleri hakkında da sorularına yanıt alabilecek ve işlemlerini yapabilecek.

ING, yatırım alanında görüntülü görüşmeyle dijital bankacılık hizmeti sunan Cebimdeki Danışman'ın hizmet kapsamını genişleterek yeni özellikler ekledi. Bu doğrultuda, ING Mobil üzerinden görüntülü görüşme teknolojisi ile sağlanan yatırım ürünleri hizmetlerine sigorta ürünleri de dahil oldu.

Verilen bilgiye göre, bankanın müşterileri artık sigorta ürünleri hakkında sorularına da şubeye gitmeden yanıt alabilecekler ve diledikleri takdirde bu ürünleri satın alabilecekler. Bankanın müşterileri sigorta ürünleriyle bir yandan kendilerini güvence altına alırken, diğer yandan bu işlemi bulundukları yerden kısa sürede gerçekleştirerek zamandan tasarruf sağlayabilecek. Cebimdeki Danışman ile 8 Temmuz itibarıyla, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, Kasko, DASK ve Konut Sigortası ürünleri özelinde de hizmet verilecek. Kullanıcılar şubeye gitmeden, diledikleri zaman ve yerden bankanın mobil uygulamasının ana menüsü üzerinde yer alan Cebimdeki Danışman özelliği ile yatırım ve sigorta ürünleri hakkında uzman ekiple görüşebilecek ve işlemlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirebilecek.

Uzman ekiple görüntülü görüşme imkanı

Verilen bilgiye göre banka, Cebimdeki Danışman ile bankacılığı kolay ve zahmetsiz hale getiriyor. Müşteriler hafta içi 9.00- 17.00 saatleri arasında ister anında ister randevu alarak uzman ekiple görüntülü görüşme yapabiliyor, yatırım ve sigorta ürünleri hakkında ayrıntılı bilgi edinebiliyor ve ihtiyaç duydukları desteği alabiliyor.

"Daha konforlu ve kolay bir bankacılık deneyimi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

Dijital bankacılık deneyimini üst seviyeye taşımayı hedeflediklerini belirten ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ozan Kırmızı, "Müşterilerimizin bankacılığa daha az, hayata daha çok zaman ayırmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda dijital bankacılık vizyonumuz doğrultusunda müşterilerimizin şubeden yapabildikleri tüm işlemleri dijitalden yapabilir hale gelmelerini hedefliyoruz. Bu anlamda görüntülü görüşme teknolojisi ile dijital bankacılık alanında yeni bir hizmet olan Cebimdeki Danışman ile dijitale insan dokunuşu getirdik. İlk etapta yatırım ürünleri özelinde hayata geçirdiğimiz bu hizmetimizin kapsamını müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda genişletmekten dolayı mutluluk duyuyoruz. Bankamızın müşterileri artık sigorta ürünleri için de bu hizmet ile bulundukları ortamın konforunda danışmanlarımıza bağlanarak işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Müşterilerimize daha konforlu ve kolay bir bankacılık deneyimi sunmak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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