ING Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Basketbol Ligi'nde fikstür belli oluyor ING Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Basketbol Ligi'nde 2020-2021 sezonu fikstür çekimi 24 Ağustos Pazartesi günü yapılacak.

ING Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Basketbol Ligi'nde 2020-2021 sezonu fikstür çekimi 24 Ağustos Pazartesi günü yapılacak. Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 13.30'da gerçekleştirilecek kura çekimiyle yeni sezon fikstürü belli olacak. Kaynak: AA