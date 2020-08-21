ING Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Basketbol Ligi'nde fikstür belli oluyor
ING Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Basketbol Ligi'nde 2020-2021 sezonu fikstür çekimi 24 Ağustos Pazartesi günü yapılacak.
21.08.2020 12:01 | Son Güncelleme: 21.08.2020 12:44
ING Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Basketbol Ligi'nde 2020-2021 sezonu fikstür çekimi 24 Ağustos Pazartesi günü yapılacak.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 13.30'da gerçekleştirilecek kura çekimiyle yeni sezon fikstürü belli olacak.
Kaynak: AA