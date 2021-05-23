Anadolu Efes finalde
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Anadolu Efes finalde

Anadolu Efes finalde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final üçüncü maçında Anadolu Efes deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'ı 96-66 mağlup ederek seriyi 3-0 yaptı ve finale yükseldi.

ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final üçüncü maçında Anadolu Efes deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'ı 96-66 mağlup ederek seriyi 3-0 yaptı ve finale yükseldi.

Salon: Akatlar

Hakemler: Erşan Kartal xx, Fatih Arslanoğlu xx, Serdar Ünal xx

Beşiktaş: Şehmus Hazer xx 8, Blackmon xx 6, Ercan x 4, Furkan x 4, Berry x, Mehmet x 4, Samet xx 4, Johnson x 2, Egehan xx 9, Hakan x 2, Alperen Şengün xxx 23

Başantrenör: Ahmet Kandemir

Anadolu Efes: Beaubois xx 7, Sertaç x, Moerman xxx 17, Micic xxx 13, Anderson xx 5, Yiğitcan xxx 18, Doğuş xx 7, Tolga xx 9, Erten x, Buğrahan x 3, Pleiss xxx 17

Başantrenör: Ergin Ataman

1. Periyot: 30-16 (Anadolu Efes lehine)

Devre: 60-33 (Anadolu Efes lehine)

3. Periyot: 73-47 (Anadolu Efes lehine) - İSTANBUL

Anadolu Efes finalde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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