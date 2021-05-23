Anadolu Efes: 66-96
SALON: Akatlar Spor ve Kültür KompleksiHAKEMLER: Erşan Kartal, Fatih Arslanoğlu, Serdar ÜnalBEŞİKTAŞ ICRYPEX: Blackmon 6, Şehmus Hazer 8, Ercan Osmani 4, Berry II, Furkan Haltalı 4, Alperen Şengün 23, Johnson 2, Mehmet Yağmur 4, Egehan Arna 9, Sadık Emir Kabaca, Hakan Sayılı 2, Samet...
SALON: Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi
HAKEMLER: Erşan Kartal, Fatih Arslanoğlu, Serdar ÜnalBEŞİKTAŞ ICRYPEX: Blackmon 6, Şehmus Hazer 8, Ercan Osmani 4, Berry II, Furkan Haltalı 4, Alperen Şengün 23, Johnson 2, Mehmet Yağmur 4, Egehan Arna 9, Sadık Emir Kabaca, Hakan Sayılı 2, Samet Yiğitoğlu 4ANADOLU EFES: Moerman 17, Anderson 5, Beaubois 7, Sertaç Şanlı, Micic 13, Doğuş Balbay 7, Yiğitcan Saybir 18, Buğrahan Tuncer 3, Pleiss 17, Tolga Geçim 91'İNCİ PERİYOT: 16-30DEVRE: 33-60
3'ÜNCÜ PERİYOT: 47-73
ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final 3'üncü maçında Anadolu Efes, deplasmanda Beşiktaş Icrypex'i 96-66 yenerek seride durumu 3-0 yaptı ve adını finale yazdırdı.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı