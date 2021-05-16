ING Basketbol Süper Ligi play-off
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ING Basketbol Süper Ligi play-off

ING Basketbol Süper Ligi play-off
Anadolu Ajansı / Ökkeş Ejderha - Haberler | Spor

Salon: Akatlar Kültür ve Spor KompleksiHakemler: Aytuğ Ekti, Serkan Emlek, Altuğ KöselerliBeşiktaş Icrypex: Şehmus Hazer 20, Blackmon 13, Ercan Osmani 19, Berry 10, Alperen Şengün 10, Johnson 6, Furkan Haltalı 2, Egehan Arna 2, Mehmet Yağmur, Hakan SayılıTOFAŞ: Zubcic 5, Berkan Durmaz 8,...

Salon: Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi

Hakemler: Aytuğ Ekti, Serkan Emlek, Altuğ Köselerli

Beşiktaş Icrypex: Şehmus Hazer 20, Blackmon 13, Ercan Osmani 19, Berry 10, Alperen Şengün 10, Johnson 6, Furkan Haltalı 2, Egehan Arna 2, Mehmet Yağmur, Hakan Sayılı

TOFAŞ: Zubcic 5, Berkan Durmaz 8, Berk İbrahim Uğurlu 8, Phillip 14, Muhsin Yaşar 2, Purcell 19, Christon 13, Simmons 10

1. periyot: 29-20

Devre: 43-39

3. periyot: 61-54

5 faulle çıkanlar: 33.48 Johnson (Beşiktaş Icrypex), 30.51 Muhsin Yaşar, 33.26 Christon, 35.09 Purcell (TOFAŞ)

ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında konuk ettiği TOFAŞ'ı 82-79 yenen Beşiktaş Icrypex, yarı finale yükseldi.

Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 43-39 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile sona erdi. Mücadelede Beşiktaş Icrypex adına Şehmus Hazer 20 sayıyla mücadele ederken, konuk takımda Purcell 19 sayıyla oynadı.

Serinin ilk maçını deplasmanda 92-90 kazanan siyah-beyazlı ekip, seriyi 2-0'la geçerek adını yarı finale yazdırdı. Beşiktaş Icrypex, yarı finalde normal sezonun lideri Anadolu Efes ile karşı karşıya gelecek.

Sezonun en değerli oyuncusu Alperen ödülünü aldı

ING Basketbol Süper Ligi'nde "Sezonun En Değerli Oyuncusu" olan Alperen Şengün'e ödülü karşılaşma öncesi verildi.

Beşiktaş Icrypex forması giyen milli basketbolcuya ödülünü Türkiye Basketbol Federasyonu Erkek Ligleri Direktörü Derya Yannier verdi.

Alperen Şengün normal sezonu 19.2 sayı ve 9.3 ribaunt ortalamalarıyla tamamlarken bu iki kategoride de ligde ikinci sırada yer aldı. 2020-2021 sezonunda 26.7 verimlilik puanı tutturan 18 yaşındaki Alperen, bu kategoride en üst basamakta yer alarak "Sezonun En Değerli Oyuncusu" ödülünün sahibi oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ökkeş Ejderha

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