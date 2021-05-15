ING Basketbol Süper Ligi play-off
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ING Basketbol Süper Ligi play-off

ING Basketbol Süper Ligi play-off
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Salon: AnkaraHakemler: Mehmet Keseratar, Ziya Özorhon, Özge ŞentürkTürk Telekom: Johnson 10, Baldwin 12, Dekker 9, Samet Geyik 18, Wiltjer 2, Erdi Gülaslan 5, Can Korkmaz 15, Foster 5, Muhammed Baygül, Göktuğ BaşPınar Karşıyaka: Metecan Birsen 11, Morgan 15, Mahir Ağva 6, Onuralp Bitim 2, Taylor...

Salon: Ankara

Hakemler: Mehmet Keseratar, Ziya Özorhon, Özge Şentürk

Türk Telekom: Johnson 10, Baldwin 12, Dekker 9, Samet Geyik 18, Wiltjer 2, Erdi Gülaslan 5, Can Korkmaz 15, Foster 5, Muhammed Baygül, Göktuğ Baş

Pınar Karşıyaka: Metecan Birsen 11, Morgan 15, Mahir Ağva 6, Onuralp Bitim 2, Taylor 8, Henry 9, Kennedy 12, M'Baye 7

1. Periyot: 18-21

Devre: 42-36

3. Periyot: 57-54

Beş faulle çıkanlar: 31.39 Wiltjer, 39.39 Baldwin (Türk Telekom)

ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Türk Telekom, konuk ettiği Pınar Karşıyaka'yı 76-70 yenerek seride durumu 1-1'e getirdi.

İzmir'de oynanacak serinin üçüncü maçını kazanacak takım yarı finale yükselecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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