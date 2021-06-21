ING Basketbol Süper Ligi'nin yeni takımı Semt77 Yalovaspor'dan TBF Başkanı Türkoğlu'na ziyaret
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ING Basketbol Süper Ligi'nin yeni takımı Semt77 Yalovaspor'dan TBF Başkanı Türkoğlu'na ziyaret

ING Basketbol Süper Ligi'nin yeni takımı Semt77 Yalovaspor'dan TBF Başkanı Türkoğlu'na ziyaret
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde play-off şampiyonu olarak ING Basketbol Süper Ligi'ne yükselen Semt77 Yalovaspor takımından bir heyet, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu ziyaret etti.

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde play-off şampiyonu olarak ING Basketbol Süper Ligi'ne yükselen Semt77 Yalovaspor takımından bir heyet, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu ziyaret etti.

TBF'den yapılan açıklamaya göre, federasyonun İstanbul'daki binasında gerçekleştirilen nezaket ziyaretinde, başkan Hidayet Türkoğlu'un yanı sıra TBF Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok, TBF Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan ve TBF Erkek Ligleri Direktörü Derya Yannier, Semt77 Yalovaspor Kulübü Başkanı Orbay Tuna, genel menajer Murat Dönmez ve başantrenör Hakan Yavuz yer aldı.

Görüşmede Semt77 Yalovaspor'un hayata geçirmeyi planladığı projelerle ilgili TBF yöneticileriyle fikir alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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ING Basketbol Süper Ligi'nin yeni takımı Semt77 Yalovaspor'dan TBF Başkanı Türkoğlu'na ziyaret - Haberler Spor
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